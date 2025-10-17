โนวักยันไม่คิดเลิกเล่น ชี้ซุปเปอร์สตาร์กีฬาโลกหลายคนยังเล่นจนถึงอายุ 40+ ได้
โนวัก โยโควิช นักเทนนิสเซอร์เบีย อดีตมือ 1 ของโลก เปิดเผยว่า การที่ตัวเขาเองยังเล่นเทนนิสระดับสูงทั้งที่อายุ 38 ปีแล้วนั้น เพราะการที่มีสุขภาพดีและอายุยืนเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ยังไม่เลิกเล่น อยากเห็นว่าตัวเองจะไปไกลได้แค่ไหน เมื่อมองไปในกีฬาระดับโลก เลอบรอน เจมส์ นักบาสเกตบอลของแอลเอ เลเกอร์ส คริสเตียโน่ โรนัลโด้ นักเตะของอัล นาสเซอร์ และทอม เบรดี้ ตำนานควอเตอร์แบ็กในเอ็นเอฟแอล ก็ต่างเล่นกีฬาจนถึงอายุ 40 ปีกันทั้งนั้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเขาเอง
โนวักกล่าวอีกว่า ในอีก 2 ปีข้างหน้า กีฬาเทนนิสจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกมาก ซึ่งอยากจะมีส่วนร่วมตรงนี้ และอยากจะยังเล่นอยู่ในวันที่เราฟื้นฟูกีฬาของเรา และวางรากฐานใหม่ที่จะส่งต่อไปอีกหลายทศวรรษข้างหน้า แต่ก็ไม่สามรถพูดได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ดังนั้นจึงยังไม่คิดจะเลิกเล่น และขอโทษกับคนที่รอดูอยู่ด้วย เพราะยังไม่เลิกเล่นเทนนิสอาชีพจริงๆ
ทั้งนี้ โยโควิชเป็นเจ้าของสถิติแชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุด 24 สมัย แต่ไม่ได้แชมป์แกรนด์สแลมใน 2 ปีหลังสุด เพราะตกเป็นของคาร์ลอส อัลคาราซ นักหวดสเปน และยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสอิตาลี ที่แบ่งกันไปครอง