โนเล่ขอเป็นแกนนำยกระดับเทนนิส พร้อมชนเพื่อความถูกต้อง ไม่สนใครจะไม่พอใจ
โนวัก โยโควิช อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของโลก ออกมาวิพากษ์วิจารณ์วงการเทนนิสอาชีพว่า มีการผูกขาดมานาน เป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเขาเองและวาเช็ก พอสพิซิล เพื่อนของเขาได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมนักเทนนิสอาชีพ ขึ้นมาเมื่อปี 2020 อย่างไรก็ตามเรายังไม่มีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ มากพอ นั่นคือข้อเสียของกีฬาของเราและวิธีที่มันถูกจัดโครงสร้าง ระบบก็เป็นอย่างที่มันเป็น
โนเล่กล่าวอีกว่า พยายามมองหานวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเสริมวงการเทนนิส และด้วยชื่อเสียงรวมทั้งความสำเร็จที่ตัวเองสั่งสมมา ทำให้มีช่องทางในการสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองได้ แน่นอนว่าจะไปทำร้ายบางคน แต่ไม่ได้สนใจตรงนั้น เพราะเขารักกีฬาเทนนิส กีฬานี้ให้เขาทุกอย่าง ดังนั้นจึงต้องตอบแทนกลับไป
“ผมจะทำอะไรให้นักเทนนิสอาชีพได้บ้าง ผมจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในทางที่ถูกต้อง จะต้องมีคนมากมายที่ต่อต้าน เพราะพวกเขาคงไม่ชอบมัน แต่ผมจะนอนหลับสนิทได้ก็ต่อเมื่อได้ทำสิ่งที่ดีไปแล้ว และหวังใจของผมอยู่ในจุดที่เหมาะสม ตอนนี้ผมมีไฟอย่างมาก ยิ่งคุณมีชีวิตอยู่นานเท่าไร ก็อยากเห็นโลกของคุณดีขึ้นมากเท่านั้น” เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมสูงสุด 24 สมัยกล่าว
ทั้งนี้ สมาคมนักเทนนิสอาชีพได้รับการสนับสนุนจากนักเทนนิสชายและหญิงจำนวน 20 คน ที่ร่วมกันส่งจดหมายถึงผู้จัดการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเรียกร้องให้มีการแบ่งส่วนเงินรางวัลในวงการเทนนิสอย่างเป็นธรรมมากขึ้น ความเคลื่อนไหวนี้ได้ทำให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับอนาคตของวงการเทนนิส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักเทนนิสที่มีอันดับโลกอยู่นอก 100 อันดับแรก ซึ่งยังคงประสบปัญหาในการหารายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจากการเล่นกีฬาเทนนิส