ซินเนอร์ชนะอัลคาราซ รับเฉียด 200 ล้าน ศึกซิกซ์ คิงส์ สแลม
การแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษ “ซิกซ์ คิงส์ สแลม” ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ปิดฉากลงแล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ด้วยชัยชนะของยานนิก ซินเนอร์ มือ 2 โลกชาวอิตาเลียน เหนือคู่ปรับสำคัญ คาร์ลอส อัลคาราซ มือ 1 โลกชาวสเปน 6-2, 6-4 ในรอบชิงชนะเลิศ นับเป็นการย้ำแค้นจากที่ซินเนอร์เอาชนะอัลคาราซในรายการนี้ซึ่งจัดเมื่อปีที่แล้วเป็นปีแรกเช่นกัน
ซินเนอร์รับเงินรางวัล 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (146.25 ล้านบาท) บวกกับค่าปรากฏตัวอีก 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (48.75 ล้านบาท) เบ็ดเสร็จรับไป 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (195 ล้านบาท)
ขณะที่การแข่งขันชิงอันดับ 3 โนวัก โยโควิช อดีตมือ 1 โลกชาวเซอร์เบีย เจ้าของแชมป์ชายเดี่ยวแกรนด์สแลม 24 สมัย ขอถอนตัวในรอบชิงอันดับ 3 หลังเสียเซตแรกให้เทย์เลอร์ ฟริตซ์ จากสหรัฐอเมริกา
สำหรับศึก “ซิกซ์ คิงส์ สแลม” เป็นการจับนักเทนนิสชายมือท็อปของโลก 6 คน มาแข่งขันกันในระยะเวลา 3 วัน โดยถ่ายทอดสดผ่านแพล็ตฟอร์มสตรีมมิ่ง “เน็ตฟลิกซ์”
ซินเนอร์กล่าวภายหลังการแข่งขันว่า หวังว่าจะสามารถเล่นได้แบบนี้ไม่ว่ารายการไหน ฤดูกาลนี้เราสองคนเจอกันมาหลายครั้ง และตนก็แพ้ให้อัลคาราซหลายครั้ง นับเป็นเกียรติและเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้แข่งกับเขา ขณะเดียวกัน การมีคู่แข่งสำคัญก็จะทำให้คุณอยากพัฒนาตัวเองเป็นนักกีฬาที่ดีขึ้น จึงเป็นเรื่องดีที่มีทั้งคู่ปรับและเพื่อนที่ยอดเยี่ยมทั้งในและนอกสนาม เรามีมิตรภาพที่พิเศษร่วมกัน และนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆ
ด้านอัลคาราซกล่าวว่า เวลาซินเนอร์เล่นได้ในระดับนี้ ก็มักจะต่อกรได้ยากเสมอ และนัดนี้เขาท็อปฟอร์มมากจริงๆ ได้บอกเขาเสมอว่า เวลาที่เขาเล่นได้ดี ก็มักเป็นแรงบันดาลใจให้ตนอยากจะทุ่มเทฝึกซ้อมให้ตัวเองเก่งขึ้น บางครั้งเขาก็เก่งจนน่าหงุดหงิด แต่ก็ยิ่งทำให้มุ่งมั่นมากขึ้นไปอีก บางครั้งตนก็จะส่งข้อความหาเขา ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ หรือไม่ก็แสดงความยินดี เรามีความสัมพันธ์ที่ดีนอกสนาม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี บางคนอาจมองว่าพอเป็นคู่แข่งที่ขับเคี่ยวกันดุเดือดในสนาม จะเป็นเพื่อนกันนอกสนามไม่ได้ แต่คุณคงได้เห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้