ซินเนอร์ยอมรับเองทวงคืนมือ 1 โลกในปีนี้ไม่ได้แล้ว
ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิส มือ 2 ของโลกชาวอิตาเลียน ออกมายอมรับว่า ปีนี้คงไม่สามารถแย่งตำแหน่งมือ 1 ของโลกกลับคืนมาจากคาร์ลอส อัลคาราซ คู่แข่งชาวสเปนได้ ถึงแม้ว่าการแข่งขันเอทีพี ไฟนัลส์ ปีนี้จะแข่งขันที่ประเทศอิตาลี บ้านเกิดของตัวเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังจากกองเชียร์คนบ้านเดียวกันก็ตาม
สำหรับคะแนนสะสมอันดับโลก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม อัลคาราซรั้งมือ 1 ของโลก มี 11,340 คะแนน ส่วนซินเนอร์เป็นอันดับ 2 มี 10,000 คะแนน อย่างไรก็ตามมีโอกาสที่ซินเนอร์จะแซงอัลคาราซได้ ถ้าเขาคว้าแชมป์ในรายการเอทีพี 500 “เวียนนา โอเพ่น” ที่ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 18-26 ต่อด้วย “ปารีส มาสเตอร์ส” ที่ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน และปิดท้ายด้วยเอทีพี ไฟนัลส์ ที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 9-16 พฤศจิกายน แต่ก็ต้องลุ้นให้อัลคาราซตกรอบเร็วด้วย ถึงจะทำแคะแนนแซงได้