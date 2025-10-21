ซินเนอร์ไม่ร่วมทีมอิตาลีลุ้นป้องแชมป์เดวิสคัพเดือนหน้า
ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสมือ 2 ของโลกชาวอิตาเลียน จะไม่ร่วมทีมชาติอิตาลีลงแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย “เดวิสคัพ” ในเดือนหน้า เพื่อช่วยทีมลุ้นแชมป์สมัยที่ 3 ติดต่อกัน
ซินเนอร์วัย 24 ปี เข้าชิงประเภทชายเดี่ยวแกรนด์สแลมครบ 4 รายการในปีนี้ และคว้าแชมป์ได้ 2 รายการจากศึก “ออสเตรเลียน โอเพ่น” และ “วิมเบิลดัน” ล่าสุดเพิ่งคว้าแชมป์รายการพิเศษ “ซิกซ์ คิงส์ สแลม” ที่ซาอุดีอาระเบีย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ซินเนอร์มีคิวลงแข่งขันรายการ “เอทีพี ทัวร์ ไฟนัลส์” ที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 9-16 พฤศจิกายน แต่ฟิลิปโป้ โวลันดรี้ กัปตันทีมชาติอิตาลีเผยว่า ซินเนอร์ไม่ว่างเข้าร่วมแข่งขันเดวิสคัพที่เมืองโบโลญญ่า ระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน
ส่งผลให้ลอเรนโซ่ มูเซตติ มือ 8 โลก และฟลาวิโอ โคโบลลี่ มือ 22 โลก จะนำทีมแดนมะกะโรนีลุ้นแชมป์ 3 สมัยติดต่อกันแทน โดยอิตาลีจะพบกับออสเตรียในรอบก่อนรองชนะเลิศ ขณะที่คาร์ลอส อัลคาราซ มือ 1 โลก ยืนยันเข้าร่วมแข่งขันเดวิสคัพให้ทีมชาติสเปน
โวลันดรี้กล่าวว่า ไม่ว่าเมื่อไรเดวิสคัพก็เป็นเหมือนบ้านของซินเนอร์เสมอ เชื่อมั่นว่าเขาจะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งในอนาคต ส่วน ณ เวลานี้ จะฝากความหวังไว้ที่ทีมชุดปัจจุบันว่าจะพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อประเทศชาติ
ทั้งนี้ นักเทนนิสหลายคนต่างแสดงความกังวลเรื่องโปรแกรมแข่งขันที่ถี่เกินไป โดยเฉพาะในช่วงหลายสัปดาห์หลังซึ่งนักหวดทั้งชายและหญิงหลายคนต่างประสบปัญหาอาการเจ็บป่วยจนต้องถอนตัวระหว่างแข่ง อาทิ โฮลเกอร์ รูน มือ 10 โลกชาวเดนมาร์ก ซึ่งเจ็บในรายการ “นอร์ดิก โอเพ่น” เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จนไม่สามารถกลับมาแข่งขันได้อีกในซีซั่นนี้
ส่วนอัลคาราซออกมาชี้แจงกรณีมีเสียงวิจารณ์นักเทนนิสบางคนที่บ่นเรื่องโปรแกรมแข่ง แต่ก็ยังเลือกเล่นรายการ “ซิกซ์ คิงส์ สแลม” ซึ่งเป็นเทนนิสรายการพิเศษว่า เป็นเพราะเป็นรายการที่ไม่จริงจัง จึงไม่ต้องทุ่มเทกายและใจเท่ากับรายการเก็บคะแนนของทัวร์ตามปกติ