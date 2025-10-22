กีฬาต่างประเทศ

แม่รูนสวดยับ โปรแกรมแข่งถี่จนลูกเจ็บยาว ชี้ต้องใส่ใจสุขภาพนักเทนนิสมากกว่านี้

อาเนเก้ รูน แม่ของโฮลเกอร์ รูน นักหวดเดนมาร์ก มือ 10 ของโลก ที่ได้รับบาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย จากการแข่งขันเทนนิสเอทีพีทัวร์ รายการ “สต็อกโฮล์ม โอเพ่น” รอบรองชนะเลิศ ที่ประเทศสวีเดน เมื่อสัปดาห์ก่อน ได้ออกมาตำหนิสมาคมนักเทนนิสอาชีพชาย(เอทีพี) ที่มีแมตช์บังคับให้นักเทนนิสต้องลงแข่งขันมากเกินไป จนเกิดผลเสียต่อร่างกาย

แม่ของนักหวดดังกล่าวกับ “BT” สื่อเดนมาร์กว่า ทุกวันนี้มีการแข่งขันบังคับมากเกินไปจริงๆ เป็นรายการที่นักเทนนิสจำเป็นต้องลงแข่งขัน และหากไม่เข้าร่วมครบทุกสนามก็จะถูกลงโทษทางการเงินอย่างหนัก นักกีฬาจึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะฟื้นฟูร่างกายอย่างเหมาะสมตลอดทั้งฤดูกาล ช่วงเวลาที่ควรจะได้พักหนึ่งสัปดาห์ พร้อมซ้อมเบาๆ และชาร์จพลัง กลับกลายเป็นสัปดาห์ที่ต้องแข่งอย่างเร่งรีบ มีแมตช์แข่งแทบจะวันเว้นวัน แถมยังมีภาระต้องเข้าร่วมกิจกรรมสื่อในทุกทัวร์นาเมนต์อีกด้วย พวกเขาไม่มีเวลาพักทั้งทางร่างกายและจิตใจ

อาเนเก้กล่าวอีกว่า นักเทนนิสยังต้องพัฒนาผลงานต่อเนื่องตลอดทั้งฤดูกาล ต้องมีสัปดาห์สำหรับการฝึกซ้อม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของร่างกาย ปรับปรุงเกมการเล่น และป้องกันการบาดเจ็บ มันเป็นภาระที่หนักมากต่อร่างกาย แม้คนที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างดี ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรักษาความเฉียบคมในทุกด้านที่นักเทนนิสถูกคาดหวังไว้ตลอดทั้งปี คุณไม่ควรลงโทษนักกีฬา ที่ไม่ได้แข่งขัน แต่ต้องโฟกัสไปที่การเพิ่มคุณภาพของกีฬา ด้วยการให้นักกีฬาได้พักและพร้อมแข่งขันมากที่สุด

“ถ้าคุณอยากจะลดภาระเรื่องการเงินลง ก็ควรลดเงินรางวัลลงจากเปอร์เซ็นต์ที่พวกเขาไม่ได้แข่ง ไม่ใช่ขโมยทุกอย่างของพวกเขาไป โฮลเกอร์เป็นเหยื่อรายล่าสุดที่บาดเจ็บ อาการเจ็บส่วนใหญ่ก็มาจากความเหนื่อยล้า มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้จริงๆ ที่คุณไม่ได้ดูแลนักกีฬาให้ดีอย่างที่ควรจะทำ แถมยังเพิ่มความกดดันให้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้โฮลเกอร์ต้องพักยาวโดยที่ไม่มีรายได้ โชคดีที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาทำผลงานได้ดี และบริหารการเงินอย่างรอบคอบ มีเงินออมเพียงพอ ดังนั้นเขาจึงไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน แต่ไม่ใช่นักเทนนิสทุกคนที่จะติดอันดับท็อป 10 ของโลก และหลายคนอาจไม่มีเงินออมมากเท่าเขา เมื่อมีการลดโบนัสลงอย่างมาก มันจึงส่งผลกระทบอย่างหนัก คิดว่านี่เป็นสิ่งที่ เอทีพีสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที” แม่ของนักเทนนิสเดนมาร์กกล่าว

ทั้งนี้ รูนได้เข้ารับการผ่าตัดแล้ว และคาดว่าต้องพักประมาณ 6-12 เดือน ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักเทนนิสชื่อดังหลายคนที่ออกมาบ่นเรื่องโปรแกรมการแข่งขันที่ถี่เกินไป ทั้งอิก้า สเวียเท็ก มือ 2 ของโลกฝ่ายหญิงจากโปแลนด์ และคาร์ลอส อัลคาราซ มือ 1 ของโลกในฝ่ายชายจากสเปน