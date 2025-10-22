เอ็นบีเอเปิดฤดูกาลใหม่ เลเกอร์สประเดิมพ่ายวอร์ริเออร์สคาบ้าน
ลีกบาสเกตบอลเอ็นบีเอฤดูกาลใหม่เปิดฉากขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ปรากฏว่า แอลเอ เลเกอร์ส พ่ายให้โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส คาถิ่นลอสแองเจลิส 109-119
เกมนี้ เลเกอร์ส เจ้าถิ่น ไม่มีเลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดตัวเก๋าซึ่งมีปัญหาบาดเจ็บในช่วงพรีซีซั่น และน่าจะไม่ได้ลงเล่นช่วง 2-3 สัปดาห์แรกของฤดูกาล
ลูก้า ดอนชิช การ์ดตัวเก่ง หวิดทำทริปเปิล-ดับเบิลประเดิมนัดแรก หลังเหมาทำคนเดียว 43 คะแนน 12 รีบาวด์ 9 แอสซิสต์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอช่วยเลเกอร์สคว้าชัย เนื่องจากมีเพียงออสติน รีฟส์ ที่ทำ 26 คะแนน และเดอันเดร ไอตัน ที่ทำ 10 คะแนน เป็นผู้เล่นอีกสองคนในทีมที่ทำแต้มเป็นตัวเลข 2 หลักได้เท่านั้น
ฝั่งวอร์ริเออร์ส เป็นจิมมี่ บัตเลอร์ ฟอร์เวิร์ดชื่อดัง ทำแต้มสูงสุดในทีม 31 คะแนน ตามด้วยสตีเฟ่น เคอร์รี่ การ์ดยอดฝีมือ ทำไป 23 คะแนน ขณะที่ตัวสำรอง บัดดี้ ฮีลด์ ระเบิดฟอร์มทำ 17 คะแนนเท่ากับโจนาธาน คูมิงก้า
ผลอีกคู่วันเดียวกัน โอกลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ ต่อเวลาเฉือนชัยฮุสตัน ร็อคเกตส์ 125-124