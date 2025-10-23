กัปตันทีมเดวิสคัพอิตาลีเข้าใจซินเนอร์ถอนตัว เพราะปีนี้สู้มาเหนื่อยมากแล้ว
ฟิลิปโป โวลานดรี กัปตันทีมเดวิสคัพอิตาลี ออกมากล่าวถึงการที่ยานนิก ซินเนอร์ นักหวดมือ 2 ของโลก ไม่ร่วมทีมสู้ศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย “เดวิสคัพ” ในเดือนหน้า เพื่อช่วยทีมลุ้นแชมป์สมัยที่ 3 ติดต่อกัน ว่า ถึงแม้ไม่มีซินเนอร์ แต่ทีมของเรายังคงแข็งแกร่ง แน่นอนว่ากัปตันทีมทุกคนก็อยากได้นักเทนนิสที่ดีมาพร้อมหน้า โดยเฉพาะคนที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามจากการที่เขาเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนในช่วงที่เป็นนักกีฬา พยายามที่จะทำให้สถานการณ์นี้เป็นเรื่องปกติ
โวลานดรีกล่าวอีกว่า การตัดสินใจของซินเนอร์เป็นเรื่องที่เจ็บปวด เหมือนกับที่อังเจโล่ บินากี้ ประธานสหพันธ์เทนนิสอิตาลีบอก แต่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นกับแชมเปี้ยนทุกคน อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ ก็ไม่ได้เล่นเดวิสคัพเป็นปี โรเจอร์ เฟเดอเรอร์, ราฟาเอล นาดาล ก็เคยทำแบบนั้น เรากำลังอยู่ในช่วงท้ายฤดูกาล และปีนี้เป็นปีที่ไม่ปกติเอาเสียเลยสำหรับซินเนอร์
“เขาใช้พลังไปมาก โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ในศึกเดวิสคัพปีที่แล้ว เขาทุ่มเทจนถึงหยดสุดท้ายของพลังงานเหมือนหมดแรงจริง ๆ แม้เขาจะดูเหมือนควบคุมทุกอย่างได้ตลอดเวลา แต่ผมขอยืนยันว่าเมื่อถึงปลายฤดูกาล เขาแทบไม่เหลือพลังแล้ว สัปดาห์นั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้เขาได้รีเซตอย่างแท้จริงและเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสำหรับปี 2026 ซึ่งเราจะได้จัดรอบไฟนัลในบ้านอีกครั้ง การอุทิศตัวเพื่อทีมชาตินั้นสำคัญก็จริง แต่ต้องมีความสมดุลในการจัดการด้วย” กัปตันทีมเดวิสคัพอิตาลีกล่าว
สำหรับเดวิสคัพ 2026 รอบไฟนัล จะแข่งขันที่เมืองโบโลญญ่า ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน มี 8 ทีม ได้แก่ อาร์เจนตินา, ออสเตรีย, เบลเยียม, เช็ก, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, สเปน