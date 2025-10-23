ฮอร์เนตส์ได้ผู้เล่น 9 คน ทำแต้ม 2 หลัก ประเดิมซีซั่นใหม่เอ็นบีเอ ถล่มชนะเน็ตส์ 136-117
ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เนตส์ ประเดิมคว้าชัยในเกมเปิดฤดูกาล ของศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ด้วยการชนะบรู๊กลิน เน็ตส์ 136-117 ที่สเปคตรัม เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
ฮอร์เนตส์ได้ 9 จาก 10 ผู้เล่นที่ทำแต้มถึง 2 หลัก นับเป็นครั้งแรกของทีมที่ทำได้ แบรนดอน มิลเลอร์ ทำ 25 คะแนน ลาเมโล่ บอล ทำ 20 คะแนน ไมล์ส บริดเจส ทำดับเบิล-ดับเบิล 18 คะแนน 11 รีบาวด์ ไรอัน คอล์กเบรนเนอร์ ทำ 10 คะแนน 11 รีบาวด์ ช่วยทีมเก็บชัยชนะประเดิมฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยม
ด้านเน็ตส์ได้นิค แคล็กซ์ตัน ทำคะแนนสูงสุดของทีมในเกมนี้ 17 คะแนน แคม โธมัส ทำ 15 คะแนน เดย์รอน ชาร์ป และอีกอร์ เดนิม ทำคนละ 14 คะแนน การที่ตามหลัง 17 คะแนน ตั้งแต่จบ 2 ควอเตอร์แรก ทำให้ไล่ตามยาก จนแพ้ไป
ผลคู่อื่นๆ
นิวยอร์ก นิคส์ ชนะ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 119-111
ออร์แลนโด เมจิก ชนะ ไมอามี ฮีต 125-121
แอตแลนตา ฮอว์กส์ แพ้ โตรอนโต แร็ปเตอร์ส 118-138
บอสตัน เซลติกส์ แพ้ ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส 116-117
มิลวอกี บั๊คส์ ชนะ วอชิงตัน วิซาร์ดส์ 133-120