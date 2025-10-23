รัน ลูกยางหนุ่มญี่ปุ่นเคลื่อนไหวแล้ว หลังมีข่าวฉาวรักซ้อนดาราหนังผู้ใหญ่
หลังจากที่ รัน ทากาฮาชิ นักกีฬาวอลเลย์บอลหนุ่มชาวญี่ปุ่น วัย 24 ปี เจ้าของฉายา “เจ้าชายแห่งวงการวอลเลย์บอล” กลายเป็นประเด็นดราม่าจากข่าวฉาวความสัมพันธ์รักซ้อนกับนักแสดงนักผู้ใหญ่อย่าง ไซกะ คาวากิตะ
โดยเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่โดย “บุนชุน” ที่ออกมารายงานว่า รัน ทากาฮาชิ มีความสัมพันธ์กับนักแสดงนักผู้ใหญ่อย่าง ไซกะ คาวากิตะ ทั้งๆ ที่มีแฟนสาวที่คบหาอย่างจริงจังอยู่แล้วอย่าง อุกะ ที่มีดีกรีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเช่นกัน
ล่าสุด รัน ทากาฮาชิ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชี่ยลมีเดียแล้ว หลังจากเกิดข่าวฉาวความสัมพันธ์รักซ้อน โดยได้โพสต์ไอจีสตอรี่บนอินสตาแกรมส่วนตัว ran.volleyball0902 ระบุว่า “ผมรู้สึกเสียใจ และขอโทษที่ชีวิตส่วนตัวของผมถูกรายงานและทำให้เกิดความวุ่นวาย หลังจากนี้ผมจะใช้เวลามุ่งเน้นที่ไปที่การแข่งขัน SV.League ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้”
สำหรับเรื่องดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ หลังมีการปล่อยภาพถ่ายของ รัน ทากาฮาชิ และ ไซกะ คาวากิตะ ออกมา เนื่องด้วยภาพลักษณ์ของรันเป็นหนุ่มสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน จนกระทั่งเจ้าตัวออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย
นอกจากนี้ ชาวเน็ตยังทำการขุดว่า รัน ทากาฮาชิ เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการนอกใจว่า ไม่ชอบการนอกใจ, การคบซ้อนคือเรื่องที่แย่ และถ้าทำแบบนั้นก็ถือว่าจบสิ้นแล้วอีกด้วย