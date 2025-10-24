เชทำ 55 แต้ม สูงสุดในการเล่นเอ็นบีเอ ธันเดอร์ชนะเพเซอร์ส ต่อเวลา 141-135
เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ทำแต้มสูงสุดในชีวิต พาโอกลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ ชนะอินเดียนา เพเซอร์ส ช่วงต่อเวลา 141-135 ในการแข่งขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่เกนบริดจ์ ฟิลด์เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม
กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ทำ 55 คะแนน เป็นการทำแต้มสูงสุดของเขาในเอ็นบีเอ เอเจย์ มิตเชลล์ ทำ 26 คะแนน อารอน วิกกิ้นส์ 23 คะแนน เชท โฮล์มเกรน 15 คะแนน 12 รีบาวด์ แต่จบ 4 ควอเตอร์เสมอกัน 124-124 ต้องต่อเวลา และเป็นธันเดอร์ที่ชนะไป 141-135 ชนะคู่แข่งในช่วงต่อเวลา 2 เกมติดต่อกัน
เพเซอร์สได้เบนเนดิคต์ มาธูริน ทำ 36 คะแนน 1 รีบาวด์ ปาสกาล เซียแคม ทำ 32 คะแนน 15 รีบาวด์ โอบี ท็อปปิน ทำ 20 คะแนน แต่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ แพ้ 2 เกมติดต่อกัน ใน 2 เกมแรกของซีซั่นนี้
ผลอีกคู่ โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส ชนะ เดนเวอร์ นักเกตส์ 137-131