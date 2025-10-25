เคอร์รี่ไม่กังวลเอฟบีไอกวาดล้างปัญหาพนันผิดกฎหมายในเอ็นบีเอ
สตีเฟ่น เคอร์รี่ การ์ดตัวเก่งของโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส แสดงความเห็นกรณีเกิดข่าวฉาวเมื่อสำนักงานสอบสวนกลาง (เอฟบีไอ) ของสหรัฐ ทำการสืบสวนความไม่โปร่งใสในลีกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ว่าด้วยการพนันผิดกฎหมาย โดยทำการจับกุมตัวผู้เกี่ยวข้อหลายสิบคน ในจำนวนนี้มีเทอร์รี่ โรเซียร์ ผู้เล่นไมอามี ฮีต และชอนซีย์ บิลลัพส์ เฮดโค้ชพอร์ทแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส รวมอยู่ด้วย
รายงานข่าวระบุว่า การสืบสวนครั้งนี้ครอบคลุมข้อกล่าวหาหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงการล็อกผลการแข่งขัน และการแข่งขันไพ่โป๊กเกอร์ที่มีแก๊งอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง ทั้งนี้ ทั้งโรเซียร์และบิลลัพส์ต่างก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
สำหรับโรเซียร์ไว้ 31 ปี โดนจับกุมหลังพบพิรุธเรื่องการเล่นพนันที่ผิดปกติ นอกจากนี้ ผู้เล่นหลายคนยังโดนตรวจสอบว่าอาจจะจงใจแกล้งเจ็บเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการวางเดิมพัน
เคอร์รี่ เจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (เอ็มวีพี) ของเอ็นบีเอ 2 สมัย กล่าวว่า คิดว่าในภาพรวม ทุกคนต่างระวังในสิ่งที่ตัวเองควรทำหรือไม่ควรทำ รวมถึงเข้าใจภาพกว้างของวงการกีฬาโดยรวม ไม่ใช่แค่เอ็นบีเอ แต่คิดว่าเรื่องนี้ใหม่สำหรับทุกคน นี่จึงเป็นความรับผิดชอบของทุกคน
เคอร์รี่กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวไม่รู้สึกเป็นกังวลสักเท่าไร แน่นอนว่ารู้สึกช็อก และคิดว่าเป็นช่วงเวลายากลำบากสำหรับคนที่เกี่ยวข้อง และสำหรับลีกเอ็นบีเอด้วย แต่คงไม่กังวลว่านี่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยแต่อย่างใด