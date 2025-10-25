อันเทโทคุมโปฮอตต่อเนื่อง พาบั๊คส์คว้าชัยเอ็นบีเอ 2 เกมติด
ยานนิส อันเทโทคุมโป ฟอร์เวิร์ดมิลวอกี บั๊คส์ โชว์ฟอร์มเทพ พาทีมชนะโตรอนโต แร็ปเตอร์ส 122-116 ในการแข่งขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สคอเทีย อารีน่า เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
อันเทโทคุมโปทำ 31 คะแนน 20 รีบาวด์ เป็นการทำดับเบิล-ดับเบิล 2 เกมติดต่อกันใน 2 เกมแรกของซีซั่น โค แอนโธนี่ ทำ 23 คะแนน แกรี่ เทรนต์ จูเนียร์ ทำ 20 คะแนน พาบั๊คส์คว้าชัยนะ 2 เกมติดต่อกัน
ด้านแร็ปเตอร์สถึงแม้จะได้แบรนดอน อินแกรม ทำ 29 คะแนน อาร์เจ บาร์เร็ตต์ 20 คะแนน อิมมานูเอล ควิกลี่ย์ 19 คะแนน แต่มาแผ่วปลายจนโดนแซงแพ้ไป
ผลคู่อื่นๆ
ออร์แลนโด แพ้ แอตแลนตา 107-111
บรู๊กลิน แพ้ คลีฟแลนด์ 124-131
นิวยอร์ก ชนะ บอสตัน 105-95
เมมฟิส แพ้ ไมอามี 114-146
นิวออร์ลีน แพ้ ซานอันโตนิโอ 116-120
ฮุสตัน แพ้ ดีทรอยต์ 111-115
ดัลลัส แพ้ วอชิงตัน 107-117