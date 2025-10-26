เซเรน่ามั่นใจอัลคาราซทุบสถิติคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมากสุดของโนเล่
เซเรน่า วิลเลียมส์ อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของโลก เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม 23 รายการ ชาวอเมริกัน ออกมากล่าวถึงคาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสสเปน มือ 1 ของโลกคนปัจจุบัน ว่า จากการที่รู้จักเทนนิสสเปนเป็นอย่างดี เทนนิสของประเทศนี้อยู่ในระดับท็อปมาเป็นเวลานาน ราฟาเอล นาดาล อดีตมือ 1 ของโลกเป็นหนึ่งในนั้น และนักเทนนิสอีกหลายคน ส่วนอัลคาราซก็เป็นนักหวดที่น่าเหลือเชื่อ เธอเป็นแฟนตัวยงของอัลคาราซ และเชียร์เขามาตลอด
เซเรน่ากล่าวอีกว่า ตอนที่โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ เพิ่งขึ้นมา คงไม่มีใครคิดว่าเขาจะทำได้เหนือกว่าพีท แซมพราส เหมือนกับที่นาดาลและโนวัก โยโควิช ทำได้ อัลคาราซยังอายุน้อยมาก และเป็นคู่แช่งที่สำคัญมากๆ ที่จะทำลายสถิตินักเทนนิสที่ได้แชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุด 24 สมัย ของโยโควิชอย่างแน่นอน
“คาร์ลอสยังอายุน้อย เขาจะทำลายสถิติของโนเล่ได้ ฉันเชียร์เขามาตลอด” ตำนานนักหวดอเมริกันกล่าว
อัลคาราซในวัย 22 ปี คว้าแชมป์แกรนด์สแลมไปแล้ว 6 รายการ โดย 3 ปีหลัง ได้ปีละ 2 รายการ