โยคิชทำทริปเปิล-ดับเบิล 2 นัดติด พานักเกตส์ชนะซันส์ 133-111
นิโคล่า โยคิช เซ็นเตอร์ตัวเก่งของเดนเวอร์ นักเกตส์ ทำทริปเปิล-ดับเบิล 2 นัดติดต่อกัน พานักเกตส์เล่นเกมในบ้านนัดแรกของศึกเอ็นบีเอฤดูกาลใหม่ด้วยชัยชนะเหนือฟีนิกซ์ ซันส์ 133-111 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
เกมนี้โยคิชทำไป 14 คะแนน 14 รีบาวด์ 15 แอสซิสต์ แม้ว่าเจ้าตัวจะมีโอกาสลุ้นชู้ตในเกมเพียง 8 ครั้งเท่านั้น และเพิ่งได้ชู้ตครั้งแรกจากจังหวะลูกโทษขณะเหลือเวลา 4 นาที 18 วินาทีในควอเตอร์แรก
ผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดในทีมนักเกตส์เป็นจามาล เมอร์เรย์ ทำไป 23 คะแนน ตามด้วยคริสเตียน บรอน 20 คะแนน และอารอน กอร์ดอน 17 คะแนน
ส่วนฝั่งซันส์เป็นเดวิน บุ๊กเกอร์ ทำแต้มสูงสุดในทีม 31 คะแนน ตามด้วยเกรย์สัน อัลเลน 17 คะแนน และดิลลอน บรู๊กส์ 15 คะแนน แต่นัดนี้ ผู้เล่นซันส์มีเปอร์เซ็นต์แม่นห่วงเพียง 43.2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ผลคู่อื่นๆ
ออร์แลนโด แพ้ ชิคาโก 98-110
แอตแลนตา แพ้ โอกลาโฮมา ซิตี้ 100-117
ฟิลาเดลเฟีย ชนะ ชาร์ล็อตต์ 125-121
เมมฟิส ชนะ อินเดียนา 128-103