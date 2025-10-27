เอ็นเอฟแอลเปิดการสอบสวนเรฟเว่นส์ ปิดบังข้อมูลอาการเจ็บแจ็คสันหรือไม่
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ลีกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอลเปิดการสืบสวนทีมบัลติมอร์ เรฟเว่นส์ กรณีเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเข้าร่วมแข่งขันของลามาร์ แจ็คสัน ควอเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมอย่างกะทันหัน โดยเดิมนั้น เรฟเว่นส์แจ้งว่าแจ็คสันเข้าร่วมการซ้อมเต็มรูปแบบเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลว่าเขาไม่สามารถเข้าร่วมเต็มรูปแบบได้ในวันถัดมา โดยระบุว่า แจ็คสันมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขา ไม่สามารถลงสนามได้เป็นนัดที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เรฟเว่นส์โดนลงโทษทางวินัย
ทั้งนี้ เรฟเว่นส์แถลงชี้แจงว่า แจ็คสันได้ซ้อมเต็มรูปแบบในวันศุกร์จริง แต่หลังการประเมินความฟิตก่อนเกม เนื่องจากแจ็คสันไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตอนซ้อมเลย จึงปรึกษากับลีกและขอเปลี่ยนสถานะดังกล่าว และหวังว่าแจ็คสันจะหายทันลงสนามพบกับไมอามี ดอลฟินส์ ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้
ด้านจอห์น ฮาร์บอห์ เฮดโค้ชของเรฟเว่นส์ ยืนยันหลังทีมคว้าชัยเหนือชิคาโก แบร์ส 30-16 ในวันอาทิตย์ ว่า เป็นความผิดพลาดอย่างสุจริต ทีมไม่ได้มีเจตนาปิดบังข้อมูลใดๆ และการกระทำดังกล่าวก็ไม่ช่วยให้เกิดความได้เปรียบใดๆ ด้วย แต่อ้างว่าตัวเองไม่ได้ดูแลการซ้อมของผู้เล่นบาดเจ็บ และมีทีมสต๊าฟแยกต่างหาก
อีกด้านหนึ่ง เบน จอห์นสัน เฮดโค้ชแบร์ส ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า ทีมเตรียมพร้อมมาเพื่อรับมือแจ็คสัน พอรู้ว่าเขาลงเล่นไม่ได้ ก็ต้องเตรียมตัวสำหรับรับมืออีกคนแทน
ผลจากอาการบาดเจ็บของแจ็คสันทำให้ไทเลอร์ ฮันต์ลีย์ ควอเตอร์แบ็กที่เรฟเว่นส์เซ็นสัญญาจากกลุ่มผู้เล่นที่ร่วมซ้อมและทดสอบฝีมือกับทีมได้ลงเล่นแทน โดยเกมกับแบร์ส ฮันต์ลีย์ขว้างสำเร็จ 17 จาก 22 ครั้ง รวมระยะ 186 หลา เป็น 1 ทัชดาวน์ และวิ่งเองอีก 53 หลา