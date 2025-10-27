เอฟไอเอเปิดการสอบสวนศึกเอฟวันเม็กซิโก หลังเจ้าหน้าที่วิ่งเข้าแทร็กหวิดโดนชน
เลียม ลอว์สัน นักแข่งรถฟอร์มูล่าวันของทีมเรซซิ่งบูลส์ ออกมาโวยฝ่ายจัดการแข่งขันเอฟวัน “เม็กซิโก ซิตี้ กรังด์ปรีซ์” ที่ประเทศเม็กซิโก เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากเขาหวิดจะชนเจ้าหน้าที่สนาม 2 คนที่วิ่งลงไปบนแทร็กระหว่างการแข่งขัน
ลอว์สันซึ่งจบอันดับ 15 ในเรซดังกล่าว รถได้รับความเสียหายตั้งแต่รอบแรกจนต้องเข้าพิต ปรากฏว่าขณะที่เขาออกมาจากพิต ก็มีเจ้าหน้าที่ 2 คนกำลังวิ่งข้ามแทร็กไปหลังจากเข้าไปเคลียร์เศษชิ้นส่วนที่ตกอยู่บริเวณโค้งแรก ซึ่งลอว์สันรอดจากการชนเจ้าหน้าที่ทั้งสองหวุดหวิด และได้บ่นผ่านวิทยุไปยังวิศวกรของทีมเรซซิ่งบูลส์ว่า “เฮ้ย พระเจ้า ล้อกันเล่นหรือเปล่า? คุณเห็นมั้ย? ผมเกือบจะชนพวกเขาตายแล้วนะ”
หลังจบการแข่งขัน ลอว์สันออกมาให้สัมภาษณ์อย่างไม่สบอารมณ์ว่า ไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็น ตนจำเป็นต้องเข้าพิตเร็ว แล้วพอออกมา ก็มีเจ้าหน้าที่ 2 คน กำลังวิ่งข้ามแทร็กอยู่ ตนเกือบจะชนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งแล้ว เป็นจังหวะที่อันตรายมากๆ ต้องมีการสื่อสารที่ผิดพลาดตรงไหนสักแห่ง แต่ตนไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ควรจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่วิ่งตัดแทร็กแบบนั้น ไม่เข้าใจจริงๆ ว่าเพราะอะไร หวังว่าจะมีคำอธิบายและไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก
ด้านสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (เอฟไอเอ) ออกแถลงการณ์ว่า จะเปิดการสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะตอนแรกได้ยกเลิกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในแทร็กแข่งขันแล้ว โดยตอนแรกแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมเข้าไปเก็บชิ้นส่วนที่อยู่ในแทร็กหลังจากรถผ่านไปหมดแล้ว แต่พอรู้ว่าลอว์สันเข้าพิต ก็ได้ยกเลิกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในสนามทันที รวมถึงขึ้นธงเหลืองคู่ในพื้นที่ดังกล่าว เอฟไอเอจะเร่งสืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้น