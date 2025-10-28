นักบิดโมโตทรีอาการยังสาหัสหลังรถชนในศึกมาเลเซียน กรังด์ปรีซ์
สื่อต่างประเทศรายงานว่า โนอาห์ เด็ตต์ไวเลอร์ นักแข่งจักรยานยนต์ทางเรียบรุ่นโมโตทรีชาวสวิส ของทีมซีไอพี กรีน พาวเวอร์ ยังอยู่ในอาการสาหัส หลังอุบัติเหตุรถชนระหว่างการแข่งขัน “มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์” เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
รถของเด็ตต์ไวเลอร์วัย 20 ปี ชนกับรถของโฆเซ่ อันโตนิโอ รูเอด้า แชมป์โลกโมโตทรี ระหว่างการวิ่งอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันจริง ทั้งคู่ถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ทำให้การแข่งขันล่าช้าและต้องลดจำนวนรอบลง โดยรูเอด้าซึ่งการันตีคว้าแชมป์โลกไปแล้วเมื่อต้นเดือนนี้ขณะเหลือการแข่งขันอีก 3 สนาม อาการบาดเจ็บไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ก็มีอาการกระดูกข้อมือร้าว
ส่วนเด็ตต์ไวเลอร์นั้น ทีมซีไอพี กรีน พาวเวอร์ ออกแถลงการณ์ล่าสุดว่า เขาได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินหลายครั้ง ซึ่งการผ่าตัดเป็นไปด้วยดี แพทย์ที่ให้การรักษาระบุว่าอาการของเขาทรงตัวแต่ยังสาหัส ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกคน และขอความเป็นส่วนตัวให้ครอบครัวของเด็ตต์ไวเลอร์
ทั้งนี้ หลังจากจบการแข่งขันช่วงสุดสัปดาห์ นักแข่งโมโตจีพีหลายคนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ “ดอร์นา สปอร์ตส์” เจ้าของการแข่งขัน ที่ตัดสินใจให้แข่งโมโตทรีต่อ แทนที่จะยกเลิกสนามดังกล่าว โดยเป็กโก้ บานยาน่า แชมป์โลกโมโตจีพีของทีมดูคาติ กล่าวว่า ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงยังปล่อยให้แข่งขันกันต่อแบบนั้น