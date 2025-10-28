ธันเดอร์ไม่มีแผ่ว ขย้ำแมฟส์ 101-94 ชนะ 4 เกมรวด
โอกลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ คว้าชัยชนะ 4 นัดรวด ในการแข่งขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ด้วยการบุกชนะดัลลัส แมฟเวอริคส์ 101-94 ในเกมที่ 4 ของฤดูกาล ที่อเมริกัน แอร์ไลน์ส เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
ทีมแชมป์เก่าได้เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ การ์ดเอ็มวีพี ทำ 23 คะแนน เป็นคนที่ทำแต้มสูงสุดของทีมในเกมนี้ เชท โฮล์มเกรน ทำ 18 คะแนน 11 รีบาวด์ และไอซายาห์ ฮาร์เทนสไตน์ ทำ 16 คะแนน 12 รีบาวด์ ช่วยให้ทีมชนะไป 101-94 และชนะ 4 เกมแรกของซีซั่น
ด้านแมฟส์ได้แอนโธนี่ เดวิส ทำดับเบิล-ดับเบิล 26 คะแนน 11 รีบาวด์ พีเจ วอชิงตัน ทำ 15 คะแนน แม็กซ์ คริสตี้ 11 แต่ทีมแพ้ 3 จาก 4 เกมแรก
ผลคู่อื่นๆ
ดีทรอยต์ พิสตันส์ แพ้ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 95-116
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส ชนะ ออร์แลนโด เมจิก 136-124
ชิคาโก บูลส์ ชนะ แอตแลนตา ฮอว์กส์ 128-123
นิวออร์ลีน เพลิแกนส์ แพ้ บอสตัน เซลติกส์ 90-122
ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส ชนะ โตรอนโต แร็ปเตอร์ส 121-103
ฮุสตัน ร็อคเกตส์ ชนะ บรู๊กลิน เน็ตส์ 137-109
ยูทาห์ แจ๊ซ ชนะ ฟีนิกซ์ ซันส์ 138-134
มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ แพ้ เดนเวอร์ นักเกตส์ 114-127
โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ชนะ เมมฟิส กริซลี่ส์ 131-118
แอลเอ เลเกอร์ส แพ้ พอร์ทแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส 108-122