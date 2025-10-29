นอร์รี่ยกชัยชนะเหนืออัลคาราซยิ่งใหญ่ที่สุด ซินเนอร์มีลุ้นทวงมือ 1 โลกคืน
คาเมร่อน นอร์รี่ นักหวดสหราชอาณาจักร มือ 31 ของโลก เอาชนะคาร์ลอส อัลคาราซ มือ 1 ของโลกจากสเปน 4-6, 6-3, 6-4 ในการแข่งขันเทนนิส “ปารีส มาสเตอร์ส” ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ทำให้อัลคาราซต้องรอการคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกต่อไป
นอร์รี่กล่าวว่า ชัยชนะวันนี้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในการเล่นเทนนิสของตัวเอง เพราะตกรอบคัดเลือก รอบแรก รายการนี้เมื่อปีที่แล้ว หลังจากเพิ่งหายเจ็บ การชนะมือ 1 ของโลก และเป็นนักเทนนิสที่มั่นใจที่สุดคนหนึ่งในโลกอย่างอัลคาราซได้ ทำให้มีความสุขมากๆ
ด้านอัลคาราซกล่าวว่า รู้สึกผิดหวังกับผลงานในแมตช์นี้มาก ทั้งๆ ที่มีไอเดียที่ชัดเจนแล้ว และเล่นเซตแรกได้ดีมากๆ ซึ่งควรจะทำได้ดีกว่านี้มากๆ แต่ก็ต้องยกเครดิตให้นอร์รี่ที่เล่นได้ดีมากๆ เขาเล่นได้อย่างดุดัน ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ชนะในแมตช์นี้
จากกาที่อัลคาราซตกรอบเร็ว ทำให้โอกาสที่เขาจะเสียตำแหน่งมือ 1 ของโลกให้ยานนิก ซินเนอร์ นักหวดอิตาเลียนมีความเป็นไปได้สูง ถ้าซินเนอร์สามารถคว้าแชมป์ปารีส มาสเตอร์สได้ จะทำให้เขาทวงคืนมือ 1 ของโลกกลับมาได้ทันที