สหพันธ์สเก็ตเปิดการสืบสวนสองนักกีฬาจีนถือตุ๊กตาจรวดมิสไซล์
สื่อต่างประเทศรายงานว่า สหพันธ์สเก็ตนานาชาติเปิดการสืบสวนสองนักกีฬาไอซ์แดนซิ่งชาวจีน เหริน จุนเฟย และชิง เจียหนิง หลังจากมีภาพทั้งคู่ถือตุ๊กตารูปจรวดมิสไซล์ขณะนั่งรอลุ้นคะแนนในการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ต “คัพ ออฟ ไชน่า” ที่จีน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
สำหรับตุ๊กตามิสไซล์ดังกล่าวมีข้อความ “DF-61” ซึ่งเป็นจรวดมิสไซล์รุ่นใหม่ ผลิตโดยจีน สามารถบรรจุอาวุธนิวเคลียร์ได้ โดยเพิ่งเปิดตัวในขบวนพาเหรดกองทัพเมื่อเดือนที่แล้ว โดยคาดว่าผู้ชมขว้างลงไปในลานน้ำแข็ง แล้วนักกีฬาหยิบขึ้นมาหลังแสดงเสร็จ
แถลงการณ์ของสหพันธ์สเก็ตนานาชาติระบุว่า สหพันธ์ทราบเรื่องตุ๊กตาที่ไม่เหมาะสมซึ่งถูกขว้างลงไปจากกลุ่มผู้ชม หลังจบการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ต กรังด์ปรีซ์ คัพ ออฟ ไชน่า และนักกีฬาก็หยิบขึ้นมาครู่หนึ่งแล้ว สหพันธ์รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และจะสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้
สำหรับเหรินและชิงจบอันดับ 8 จากทั้งหมด 10 คู่ที่เข้าร่วมแข่งขันในประเภทไอซ์แดนซิ่ง โดยผู้ชนะคือ เมดิสัน ช็อก และอีแวน เบตส์ จากสหรัฐอเมริกา