ซิกเซอร์สไล่แซงชนะวิซาร์ดส์สุดมัน 139-134 คว้าชัย 4 เกมรวด
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส ยังโชว์ฟอร์มเยี่ยม ชนะวอชิงตัน วิซาร์ดส์ 139-134 และชนะ 4 เกมรวดในการแข่งขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่แคปิตัล วัน อารีน่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
ซิกเซอร์สที่ชนะมา 3 เกมรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาล ได้ไทรีส แม็กซี่ย์ ทำ 39 คะแนน 10 แอสซิสต์ โจเอล เอ็มบีด ทำอีก 25 คะแนน เควนติน กรีมส์ 23 คะแนน เคลลี่ ออเบร จูเนียร์ ทำ 17 คะแนน 11 รีบาวด์ แซงชนะวิซาร์ดส์ในช่วงต่อเวลาแบบสนุก 139-134 ชนะ 4 เกมรวด
วิชาร์ดส์ได้อเล็กซ์ ซาร์ ทำ 31 คะแนน 11 รีบาวด์ คีชอว์น จอร์จ 20 คะแนน คริส มิดเดิลตัน ทำ 13 คะแนน 10 รีบาวด์ แต่มาแผ่วในควอเตอร์สุดท้าย มาโดนตามตีเสมอ 126-126 ทั้งๆ ที่นำ 110-94 หลังจบควอเตอร์สาม ก่อนจะแพ้ในช่วงต่อเวลา ทำให้แพ้ไป 3 จาก 4 เกมแรกของซีซั่นนี้แล้ว
ผลคู่อื่นๆ
ไมอามี ฮีต ชนะ ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เนตส์ 144-117
มิลวอกี บั๊คส์ ชนะ นิวยอร์ก นิคส์ 121-111
โอกลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ ชนะ แซคราเมนโต คิงส์ 107-101
โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ชนะ แอลเอ คลิปเปอร์ส 98-79