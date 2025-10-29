แฟนบอลไลป์ซิกดับ รถบัสกองเชียร์ฟลาเมงโก้คว่ำสาหัส4 แข้งด.12อังกฤษโดนรุมกระโหลกร้าว
มีเหตุการณ์น่าเศร้าในวงการฟุตบอลทั่วโลกหลายเหตุการณ์ด้วยกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ประเทศเยอรมนี แฟนบอลไลป์ซิกเสียชีวิต ในระหว่างการเชียร์ทีมลงเตะฟุตบอลเดเอฟเบ โพคาล รอบสอง ซึ่งไลป์ซิก บุกชนะ ค็อตบุส 4-1
สโมสรไลป์ซิกโพสต์ผ่าน X ว่า แฟนบอลคนหนึ่งได้มีอาการไม่สบายในระหว่างการเข้าสนาม ก่อนจะเสียชีวิตที่คลินิกทางการแพทย์ ดังนั้นเรื่องของฟุตบอลจึงเป็นเรื่องรองสำหรับเกมวันนี้
ขณะที่ค็อตบุสออกแถลงการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ระบุว่าเขาเสียชีวิตที่ระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล
บรรยากาศในเกมนี้เป็นไปอย่างเงียบสงบ เนื่องจากแฟนบอลทั้งสองทีมงดการร้องเพลงเชียร์ทีม
รถบัสแฟนฟลาเมงโก้ สาหัส4ราย
ส่วนวันที่ 27 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่น ประเทศบราซิล รถบัสของแฟนบอลฟลาเมงโก้ได้ประสบอุบัติเหตุ ในเมืองรีโอเดจาเนโร ระหว่างเดินทางไปประเทศอาร์เจนตินา เพื่อเชียร์ทีมรัก ในศึกโคปา ลิเบร์ตาดอเรส ที่ไปเยือนราซิ่ง คลับ โดยเกมนี้แข่งขันในวันที่ 29 ตุลาคม
สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นที่ทางหลวงระหว่างรีโอเดจาเนโรกับเมืองเซาเปาโล ซึ่งไม่ทราบสาเหตุ ทำให้มีแฟนบอลบาดเจ็บ 46 ราย ซึ่งบาดเจ็บสาหัส 4 ราย
ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการขิงนครรีโอเดจาเนโร รายงานว่า พบเหตุการณ์รถพลิกคว่ำ ในเขตเทศบาลบาร์รามันซา ในเวลานั้นมีฝนตก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมด้วยทีมปฏิบัติการและกู้ภัยอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อจัดการการจราจรและให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยมีรายงานผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมด 46 คน แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 32 คน บาดเจ็บปานกลาง 10 คน และอาการสาหัส 4 คน
แข้งดิวิชั่น12ถูกตะลุมบอนกระโหลกร้าว
ที่เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เป็นการแข่งขันเกมลีกสมัครเล่นของเมือง “ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก” หรือดิวิชั่น 12 ของอังกฤษ ริชาร์ด อักบาโซก้า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชาวกานาที่เล่นให้ทีมออร์มสเคิร์ก เวสต์ เอนด์ ได้รับบาดเจ็บกระโหลกร้าว ในแมตช์ที่แข่งขันกับคัลชี่ เอฟซี
อักบาโซก้า วัย 27 ปี ถูกชกและเตะเข้าที่ศีรษะ หลังจากมีชายราวสิบคนบุกลงไปในสนาม ภายหลังเกิดเหตุชุลมุน ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้เล่นอีกคนของทีมออร์มสเคิร์ก เวสต์เอนด์ ถูกโขกหัวใส่ในนาทีที่ 22
การแข่งขันถูกยกเลิกกลางคัน โดยขณะนั้นออร์มสเคิร์ก เวสต์เอนด์นำอยู่ 2-0 ลีกลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก ได้สั่งพักการแข่งขันของทีมคัลชี่ เอฟซี ชั่วคราว ระหว่างที่สมาคมฟุตบอลลิเวอร์พูลเคาน์ตี้ กำลังสอบสวนเหตุการณ์
ส่วนอาการเจ็บของอักบาโซก้านั้น เขาจะไม่สามารถทำงานได้ 3 เดือน แต่ไม่ได้รับเงินเดือน อย่างไรก็ตามออร์มสเคิร์ก เวสต์ เอนด์ ได้เปิดระดมทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของเขา