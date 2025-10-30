นักคริกเกตออสเตรเลียวัย 17 ปี เสียชีวิตหลังโดนลูกกระแทกศีรษะขณะซ้อม
เกิดเรื่องเศร้าในวงการคริกเกต เมื่อมีรายงานว่า เบน ออสติน นักกีฬาคริกเกตชาวออสเตรเลียวัย 17 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม หลังจากโดนลูกคริกเกตกระแทกเข้าที่ศีรษะหรือคอ จนอาการโคม่า 2 วันก่อนหน้านั้น
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะออสตินกำลังซ้อมที่สถานที่ซ้อมของเอกชนกับอุปกรณ์ยิงลูกอิเล็กทรอนิกส์ในนครเมลเบิร์น เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม และลูกพุ่งไปโดนศีรษะหรือคอของเขา แม้ว่าจะสวมหมวกป้องกันแล้ว เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินถูกเรียกตัวไปยังที่เกิดเหตุก่อนเวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นเล็กน้อย ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเด็กโมแนช ขณะอยู่ในอาการสาหัส และต้องใช้อุปกรณ์พยุงชีวิต ก่อนจะเสียชีวิตในที่สุด
สโมสรคริกเกตเฟิร์นทรี กัลลี่ ต้นสังกัดของออสติน และสมาคมคริกเกตท้องถิ่น ได้ออกแถลงการณ์ว่า รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของออสตินซึ่งเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์และเป็นที่รักของวงการคริกเกตในพื้นที่ และขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวของเขารวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคน
ย้อนไปเมื่อปี 2014 ก็เคยเกิดอุบัติเหตุนักคริกเกตชาวออสเตรเลีย ฟิลลิป ฮิวจ์ส เสียชีวิตหลังโดนลูกกระแทกที่คอเช่นกัน ซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ทำให้วงการคริกเกตต้องทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาแล้วครั้งหนึ่ง