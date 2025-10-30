โยคิชทำทริปเปิล-ดับเบิล 4 เกมติด ลุ้นทำสถิติใหม่ พานักเกตส์คว้าชัยเหนือเพลิแกนส์
นิโกล่า โยคิช เซ็นเตอร์เดนเวอร์ นักเกตส์ ทำทริปเปิล-ดับเบิล 4 เกมติดต่อกัน นับตั้งแต่เปิดฤดูกาล ช่วยให้ทีมเอาชนะนิวออร์ลีน เพลิแกนส์ 122-88 ในการแข่งขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่บอล อารีน่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
โยคิชทำ 21 คะแนน 12 รีบาวด์ 10 แอสซิสต์ เป็นการทำทริปเปิล-ดับเบิล 4 เกมติดต่อกันตั้งแต่เปิดฤดูกาล เท่ากับสถิติที่ออสการ์ โรเบิร์ตสัน เคยทำได้ในฤดูกาล 1961-1962 กับซินซินเนติ รอยัลส์ และรัสเซลล์ เวสต์บรู้ก ทำในฤดูกาล 2020-2021 กับวอชิงตัน วิซาร์ดส์ นอกจากนั้นยังเป็นการทำทริปเปิล-ดับเบิล ครั้งที่ 168 ในเอ็นบีเอของเจ้าตัวด้วย ถ้าทำได้อีกครั้งในเกมถัดไป ก็จะเป็นสถิติใหม่ของเอ็นบีเอ ขณะที่จามาล เมอร์เรย์ และคริสเตียน บรอน ทำคนละ 17 คะแนน ช่วยให้นักเกตส์ชนะ 3 เกมติดต่อกัน
ด้านเพลิแกนส์ได้เยเรเมียห์ เฟียร์ส ทำแต้มสูงุดของทีม 21 คะแนน ซึ่งเกมนี้มีผู้เล่นของเพลิแกนส์ที่ทำแต้มถึง 2 หลัก เพียง 3 คนเท่านั้น และแพ้ไป 4 เกมติดต่อกันนับตั้งแต่เปิดซีซั่น
ผลคู่อื่นๆ
โตรอนโต แร็ปเตอร์ส แพ้ ฮุสตัน ร็อคเกตส์ 121-139
ดีทรอยต์ พิสตันส์ ชนะ ออร์แลนโด เมจิก 135-116
บอสตัน เซลติกส์ ชนะ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 125-105
บรู๊กลิน เน็ตส์ แพ้ แอตแลนตา ฮอว์กส์ 112-117
ชิคาโก บูลส์ ชนะ แซคราเมนโต คิงส์ 126-113
ดัลลัส แมฟเวอริคส์ ชนะ อินเดียนา เพเซอร์ส 107-105
ยูทาห์ แจ๊ซ แพ้ พอร์ทแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส 134-136
มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ แพ้ แอลเอ เลเกอร์ส 115-116
ฟีนิกซ์ ซันส์ แพ้ เมมฟิส กริซลี่ส์ 113-114