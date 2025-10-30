วงการกีฬาเศร้า เซเบอร์ คาเซมิ นักวอลเลย์ทีมชาติอิหร่าน เสียชีวิต ในวัย 26 ปี
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม World of Volley รายงานข่าวน่าเศร้าในวงการวอลเลย์บอลอิหร่าน เมื่อ เซเบอร์ คาเซมี นักวอลเลย์บอลทีมชาติผู้เป็นที่รัก ดาวรุ่ง เสียชีวิตอย่างน่าเศร้า
คาเซมี วัยเพียง 26 ปี ประสบภาวะหัวใจวายที่กาตาร์ ซึ่งเขาเป็นสมาชิกของทีม Al Rayyan SC ซึ่งเป็นทีมที่เขาเล่นให้ในฤดูกาลนี้ แม้จะพยายามรักษาตัวอย่างเต็มที่แล้ว แต่อาการของเขาก็ทรุดลง และเสียชีวิต หลังได้รับความเสียหายทางสมองอย่างรุนแรง
สหพันธ์วอลเลย์บอลอิหร่าน ออกมายืนยันข่าวเศร้านี้ โดยระบุว่า เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับประเทศและวงการวอลเลย์บอลทั่วโลก
World of Volley รายงานอีกว่า เซเบอร์ คาเซมิ เป็นมากกว่านักกีฬา เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง มุ่งมั่น และอ่อนน้อมถ่อมตน เขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีม นอกสนาม เขาเป็นที่ชื่นชมในความซื่อสัตย์ ความเมตตา และความเคารพต่อผู้อื่น
พวกเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เพื่อนร่วมทีม และคนที่รักของเขาในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าที่ไม่อาจจินตนาการได้นี้