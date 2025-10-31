เวมบานยาม่าฟอร์มแรงต่อเนื่อง พาสเปอร์สชนะ 5 เกมติดตั้งแต่เปิดซีซั่น เป็นครั้งแรกในรอบ 53 ปี
ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส คว้าชัย 5 เกมติดนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 53 ปีของทีม ด้วยการลงเล่นที่ฟรอสต์ แบงก์ เซ็นเตอร์ เอาชนะไมอามี ฮีต 107-101 ในการแข่งขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
วิคเตอร์ เวมบานยาม่า เซ็นเตอร์ตัวเก่งของสเปอร์สยังโชว์ฟอร์มเยี่ยม ทำ 27 คะแนน 18 รีบาวด์ แม้ว่าฮีตประกาสก่อนเกมว่ามีแผนรับมือเขาเอาไว้แล้วก็ตาม นับเป็นการทำดับเบิล-ดับเบิล 5 เกมติดต่อกันของเซ็นเตอร์วัย 21 ปี สเตฟอน คาสเซิล ทำ 21 คะแนน เดวิน วาสเซลล์ ทำอีก 17 คะแนน ช่วยให้สเปอร์สชนะ 107-101 และชนะรวด 5 เกมแรกของฤดูกาลได้เป็นครั้งแรกของทีม
ด้านฮีตได้แบม อเดบาโย่ ฟอร์เวิร์ดคนสำคัญ ทำ 31 คะแนน 10 รีบาวด์ แอนดรูว์ วิกกิ้นส์ 24 คะแนน ซิโมเน่ ฟอนเตคคิโอ ทำ 18 คะแนน แต่ยุติผลงานชนะติดต่อกันในซีซั่นนี้เอาไว้ที่ 3 เกมรวด
ขณะที่โอลกาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ ยังแรงไม่หยุด เอาชนะวอชิงตัน วิซาร์ดส์ 127-108 ทำให้ชนะ 6 เกมรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาล
ผลคู่อื่นๆ
ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เนตส์ แพ้ ออร์แลนโด เมจิก 107-123
มิลวอกี บั๊คส์ ชนะ โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส 120-110