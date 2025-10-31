เศร้า! นักวอลเลย์บอลชายอิหร่านสมองตายหลังโดนไฟดูด
เกิดเรื่องเศร้าในวงการวอลเลย์บอลโลก เมื่อสหพันธ์วอลเลย์บอลอิหร่านออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ว่า ซาเบอร์ คาเซมี่ อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติอิหร่าน วัย 26 ปี ซึ่งปัจจุบันเล่นให้ทีมอัล รายาน ในประเทศกาตาร์ อยู่ในอาการสมองตาย หลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากมีอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับสมอง และอยู่ในภาวะโคม่า โดยปัจจุบันเขาต้องอาศัยอุปกรณ์พยุงชีพในห้องไอซียู
ก่อนหน้านี้ เบื้องต้นมีรายงานว่า คาเซมี่โดนไฟดูดรุนแรงที่สระว่ายน้ำโรงแรมในกรุงโดฮาจนหมดสติ เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินสามารถช่วยให้เขาฟื้นสติได้ในที่เกิดเหตุ แต่อาการหนักมากจนต้องส่งโรงพยาบาล และตอนนี้ตัดสินใจย้ายเขาไปที่โรงพยาบาลในกรุงเตหะรานเพื่อให้อยู่ใกล้ครอบครัว
อย่างไรก็ตาม นายแพทย์จาบารี หนึ่งในทีมแพทย์ที่ดูแลเรื่องการย้ายทีมของคาเซมี่ปฏิเสธเรื่องไฟดูดว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เขาอยู่ในอาการโคม่าดังกล่าว พร้อมระบุว่า ยังต้องรอการสืบสวนอย่างละเอียดก่อน
สำหรับคาเซมี่เป็นนักกีฬาฝีมือดีที่เป็นตัวแทนทีมชาติอิหร่านหลายทัวร์นาเมนต์ ก่อนย้ายไปเล่นให้อัล รายาน ผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือการช่วยทีมชาติอิหร่านคว้าแชมป์เอเชียเมื่อปี 2021 และเจ้าตัวคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (เอ็มวีพี) ประจำทัวร์นาเมนต์มาครอง