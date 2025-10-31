กีฬาต่างประเทศ

โทปิช การ์ดธันเดอร์ ตรวจพบมะเร็งอัณฑะ เริ่มทำคีโมแล้ว

Reuters

โทปิช การ์ดธันเดอร์ ตรวจพบมะเร็งอัณฑะ เริ่มทำคีโมแล้ว

แซม เพสทรี ผู้จัดการทั่วไปของทีมโอกลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ ในลีกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เปิดเผยว่า นิโคล่า โทปิช ผู้เล่นตำแหน่งการ์ดชาวเซอร์เบีย วัย 20 ปี ของธันเดอร์ ตรวจพบโรคมะเร็งอัณฑะ และกำลังเริ่มกระบวนการทำเคมีบำบัดแล้ว

เพสทรีกล่าวว่า โทปิชเข้ารับการตรวจที่ศูนย์มะเร็งเอ็มดี แอนเดอร์สัน ในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม และพบว่าเป็นมะเร็งอัณฑะ แต่เจ้าตัวไม่อยากเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ทันที และรอจนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการรักษา ระหว่างนั้น เขายังเข้าร่วมกิจกรรมของทีม ทั้งการซ้อม การออกกำลังกาย ซึ่งแพทย์ยืนยันว่าเขายังทำได้ตามปกติ โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด และเชื่อว่าการรักษาจะเป็นไปด้วยดี

เพสทรีไม่ได้ระบุว่า โทปิชต้องใช้เวลารักษาตัวนานเท่าใด หรือจะกลับมาเล่นให้ทีมได้อีกเมื่อใด โดยกล่าวเพียงว่า ตอนนี้ทีมต้องการให้เขาโฟกัสที่การรักษาตัวก่อน เมื่อพร้อมแล้วค่อยกลับมา โดยจะไม่กำหนดเวลาแต่อย่างใด และธันเดอร์ก็พร้อมให้การสนับสนุนและให้กำลังใจเขาอย่างเต็มที่

สำหรับโทปิชเป็นดาวรุ่งที่ได้รับการจับตา โดยถูกดราฟต์ตัวเป็นลำดับที่ 12 จากทั้งหมดในการดราฟต์ตัวผู้เล่นเอ็นบีเอปี 2024 แต่เขาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักที่เข่าซ้าย ทำให้ไม่ได้เล่นในฤดูกาล 2024-25 ซึ่งธันเดอร์คว้าแชมป์ลีกมาครอง

Advertisement