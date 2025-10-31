องค์กรกรีฑาโลกป่วน! คนในฉ้องโกงเงินสูญกว่า 55 ล้าน
องค์กรกรีฑาโลก (เวิลด์ แอธเลติกส์) แถลงเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ว่า ตรวจพบการทุจริตภายในองค์กร โดยมีเจ้าหน้าที่ของเวิลด์ แอธเลติกส์ เกี่ยวข้อง 2 ราย และที่ปรึกษาอีก 1 ราย ร่วมกันฉ้อโกงเงินที่มีมูลค่ากว่า 1.5 ล้านยูโร (55.5 ล้านบาท)
แถลงการณ์ระบุว่า หลังจากองค์กรเปลี่ยนคณะทำงานด้านการเงินใหม่ และทำการตรวจสอบประจำปีภายใต้ทีมงานใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อต้นปีนี้ ก็พบการทุจริตดังกล่าวซึ่งทำมาหลายปีแล้ว เจ้าหน้าที่คนหนึ่งออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่อีกคนและที่ปรึกษาต่างโดนยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้วหลังการสอบสวนภายใน ขณะที่เวิลด์ แอธเลติกส์ ได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานรัฐเพื่อให้ดำเนินคดีแล้ว ขณะเดียวกันก็ออกระเบียบปฏิบัติใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันอีกในอนาคต
เซบาสเตียน โค ประธานเวิลด์ แอธเลติกส์ กล่าวว่า องค์กรจะพยายามทวงเงินที่โดนฉ้อโกงไปกลับคืนมา โดยบังคับใช้กฎหมายจนถึงที่สุด ที่ผ่านมา หลายองค์กรพยายามซุกขยะไว้ใต้พรม ไล่คนออกอย่างเงียบๆ และไม่เปิดเผยข้อมูล ทำให้คนร้ายย่ามใจและพยายามทุจริตในองค์กรไปเรื่อยๆ แต่องค์กรกรีฑาโลกไม่ได้เป็นแบบนั้น เราเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงเชิงบวกในด้านการบริหารงานที่ดี โปร่งใส และปกป้องสิทธิของตัวเอง แม้ว่าจะเจอกับเรื่องยากลำบากก็ตาม