ซาบาเลนก้าหวังซิวแชมป์ไฟนัลส์ นาฟราติโลว่ายกเป็นตัวเต็ง
อารีน่า ซาบาเลนก้า นักเทนนิสสาวมือ 1 ของโลกชาวเบลารุส ตั้งเป้าคว้าแชมป์รายการส่งท้ายปี “ดับเบิลยูทีเอ ไฟนัลส์” ซึ่งจะแข่งขันที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายนนี้
ปีนี้ซาบาเลนก้าคว้าแชมป์แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” มาครอง รวมถึงเข้าชิงศึก “ออสเตรเลียน โอเพ่น” และ “เฟร้นช์ โอเพ่น” ก่อนแพ้ให้เมดิสัน คีย์ส และโคโค่ กอฟฟ์ สองนักหวดสาวชาวอเมริกันตามลำดับ ขณะที่แชมป์ “วิมเบิลดัน” เป็นของอิก้า สเวียเท็ก นักหวดสาวมือ 2 ของโลกชาวโปแลนด์
ซาบาเลนก้าซึ่งการันตีได้เล่นศึกไฟนัลส์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม กล่าวว่า การคว้าตั๋วร่วมแข่งแต่เนิ่นๆ เป็นเรื่องที่สบายใจกว่า แต่ก็ตื่นเต้นมากๆ สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ อดใจรอที่จะกลับไปแข่งขันไม่ไหวแล้ว เพราะชอบกรุงริยาด ชอบเล่นที่นั่น หวังว่าปีนี้จะทำได้ดีกว่าปีที่แล้วซึ่งเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ
ด้านมาร์ติน่า นาฟราติโลว่า ตำนานสักหลาดชาวอเมริกันเชื้อสายเชกโกสโลวาเกีย แสดงทรรศนะว่า ซาบาเลนก้ารักษามาตรฐานการเล่นได้ดีสม่ำเสมอมาก วงการเทนนิสยุคนี้แพ้ชนะกันได้ตลอด เพราะฉะนั้นจึงต้องเล่นให้ท็อปฟอร์มอยู่เสมอ ซึ่งเธอทำได้ดีในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะลงแข่งขันพื้นผิวคอร์ตแบบไหน ซาบาเลนก้าก็มักจะเป็นตัวเต็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนฮาร์ดคอร์ตซึ่งลูกจะมีความเร็วกลางๆ เนื่องจากไม่ช้าเกินไปจนยิงวินเนอร์ได้ยาก และไม่เร็วเกินไปจนไม่มีเวลาเตรียมตัวเล่นแต่ละช็อต ซึ่งซาบาเลนก้ามีจุดแข็งในเรื่องนี้
อีกด้านหนึ่ง สเวียเท็ก เจ้าของแชมป์ไฟนัลส์ปี 2023 กล่าวว่า การคว้าแชมป์วิมเบิลดันได้ถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากๆ รวมถึงการได้แชมป์ที่ซินซินเนติและโซลด้วย ภาพรวมปีนี้คิดว่าตัวเองเติบโตขึ้น และได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว