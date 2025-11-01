คิปโชเก้ประกาศแข่งนิวยอร์ก มาราธอน เป็นรายการสุดท้าย ตั้งเป้าไปวิ่งที่แอนตาร์กติกา
อีลิอุด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยา ที่กำลังจะอายุ 41 ปี ในสัปดาห์หน้า ยืนยันว่าจะลงแข่งขันในนิวยอร์ก มาราธอน เป็นรายการสุดท้าย ก่อนจะเลิกแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยนิวยอร์ก มาราธอน จะแข่งขันในช่วงเช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น
คิปโชเก้กล่าวว่า เดือนพฤศจิกายน ที่นิวยอร์ก เป็นสถานที่ที่อยู่ในใจมาอย่างยาวนาน อยากจะมาแข่งขันอีกครั้งก่อนที่จะไปผจญภัยครั้งใหม่ ด้วยการไปวิ่งเพื่อสิ่งใหม่ อยากจะไปวิ่งที่แอนตาร์กติกา และอยากจะทำในสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่ทำให้ต้องทำงานอย่างหนัก
ยอดปอดเหล็กเคนยาเคยสร้างสถิติโลก 2 ครั้ง ในปี 2018 เคยทำได้ 2.01.39 ชั่วโมง ในเบอร์ลิน มาราธอน และในปี 2019 ทำไว้ 2.01.09 ชั่วโมง ที่เบอร์ลิน มาราธอน ก่อนที่เคลวิน คิปตุม รุ่นน้องชาวเคนยาจะทำลายสถิติ ด้วยเวลา 2.00.35 ชั่วโมง ในชิคาโก มาราธอน เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2023 แต่คิปตุมได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ไป เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ปีที่แล้ว
นอกจากนั้นคิปโชเก้ยังเคยได้เหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2 สมัย ในปี 2016 และ 2020 เป็นนักวิ่งมาราธอนคนแรกในรอบกว่า 40 ปี ที่ป้องกันแชมป์ได้ ต่อจากวาลเดมาร์ เซียร์ปินสกี้ ปอดเหล็กเยอรมันตะวันออก ที่เคยทำได้ในโอลิมปิก 1976 และ 1980
ส่วนแชมป์มาราธอนรายการใหญ่ของโลกนั้น คิปโชเก้เคยได้แชมป์ชิคาโก มาราธอน 1 สมัย ในปี 2014, โตเกียว มาราธอน 1 สมัย ในปี 2021, ลอนดอน มาราธอน 4 สมัย ในปี 2015, 2016, 2018, 2019 เบอร์ลิน มาราธอน 6 สมัย ในปี 2015, 2017, 2018, 2022, 2023