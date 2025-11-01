กิดดี้ฟอร์มเทพ บูลส์ชนะ 5 เกมแรกติดต่อกัน ในรอบ 29 ปี
ชิคาโก บูลส์ คว้าชัยชนะ 5 เกมติดต่อกันนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ทศวรรษ หลังจากลงเล่นที่ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ เอาชนะนิวยอร์ก นิคส์ 135-125 ในการแข่งขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
จอช กิดดี้ ทำ 32 คะแนน 10 รีบาวด์ 9 แอสซิสต์ เป็นการทำแต้มสูงสุดในการเล่นเอ็นบีเอของเจ้าตัว นิโกล่า วูเชวิช ทำ 26 คะแนน อาโย โดซุนมุ ทำ 22 คะแนน บูลส์ชนะ 5 เกมแรกของซีซั่นติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ 29 ปี
ด้านนิคส์ได้จาเลน บรันสัน ทำ 29 คะแนน โอจี อานูโนยี้ 26 คะแนน มิคาล บริดเจส 23 คะแนน และคาร์ล-แอนโธนี่ ทาวน์ส ทำดับเบิล-ดับเบิล 22 คะแนน 10 รีบาวด์ แต่ทีมแพ้ 3 เกมรวด
ผลคู่อื่นๆ
ฟิลาเดลเฟีย แพ้ บอสตัน 108-109
อินเดียนา แพ้ แอตแลนตา 108-128
คลีฟแลนด์ แพ้ โตรอนโต 101-112
เมมฟิส แพ้ เลเกอร์ส 112-117
ฟีนิกซ์ ชนะ แจ๊ซ 118-96
พอร์ทแลนด์ ชนะ เดนเวอร์ 109-107
คลิปเปอร์ส ชนะ นิวออร์ลีนส์ 126-124