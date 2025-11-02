สเวียเท็กชนะคีย์สขาดลอย ประเดิมศึกดับเบิลยูทีเอ ไฟนัลส์
ศึกเทนนิสหญิงรายการใหญ่ส่งท้ายปี “ดับเบิลยูทีเอ ไฟนัลส์ 2025” ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย เปิดฉากขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยในกลุ่มเซเรน่า วิลเลียมส์ อิก้า สเวียเท็ก นักหวดสาวมือ 2 ของโลกชาวโปแลนด์ เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม “วิมเบิลดัน” ปีนี้ ใช้เวลาเพียง 61 นาที เอาชนะเมดิสัน คีย์ส แชมป์ “ออสเตรเลียน โอเพ่น” ชาวอเมริกัน ขาดลอย 6-1, 6-2
สเวียเท็กซึ่งเคยเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2023 กล่าวภายหลังการแข่งขันว่า รู้สึกพอใจฟอร์มการเล่นของตัวเองในนัดนี้อย่างมาก เพราะทำได้ดีอย่างที่ซ้อม และสามารถใช้งานช็อตต่างๆ ได้อย่างสมดุล ทั้งฟอร์มที่ดีสม่ำเสมอ อีกทั้งยังเล่นเกมบุกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ด้านเอเลน่า ไรบาคิน่า มือวางอันดับ 6 จากคาซัคสถาน เอาชนะอแมนด้า อนิซิโมว่า มือวาง 4 ชาวอเมริกัน 6-3, 6-1 ใช้เวลาเพียง 57 นาที ในการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน
สำหรับการแข่งขัน “ดับเบิลยูทีเอ ไฟนัลส์” เป็นการดวลกันของนักเทนนิสสาวที่ทำผลงานดีที่สุดในรอบปี 8 คน และ 8 คู่ รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน หรือ 4 คู่ ผู้ชนะจะได้ 3 คะแนน โดยคนที่ทำผลงานดีที่สุด 2 อันดับแรกของทั้ง 2 กลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองนะเลิศต่อไป
กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากผลแพ้ชนะของคนที่มีคะแนนเท่ากัน เพื่อหาคนเข้ารอบ
สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งในประเภทหญิงเดี่ยว คือกลุ่มสเตฟฟี่ กราฟ ประกอบด้วย อารีน่า ซาบาเลนก้า มือ 1 โลกชาวเบลารุส, โคโค่ กอฟฟ์ แชมป์เก่าชาวอเมริกัน, เจสซิก้า เปกูล่า จากสหรัฐ และแยสมิน เปาลินี่ จากอิตาลี