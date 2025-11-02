เพเซอร์สเก็บชัยนัดแรกของฤดูกาล อัดวอร์ริเออร์ส 114-109
อินเดียนา เพเซอร์ส คว้าชัยนัดแรกของฤดูกาล หลังเปิดบ้านเอาชนะโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส 114-109 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
เกมนี้ วอร์ริเออร์สพักผู้เล่นหลายคน ทั้งไทรีส ฮาลิเบอร์ตัน, เบน มาธูริน, โอบี ท็อปปิน และทีเจ แม็คคอนเนลล์ และมีแววจะเก็บชัยชนะได้หลังจากสตีเฟ่น เคอร์รี่ พอยต์การ์ดตัวเก่ง ชู้ต 3 แต้มลงไปให้ทีมเยือนขึ้นนำ 104-93 ขณะเหลือเวลา 6 นาที 5 วินาที
อย่างไรก็ตาม เพเซอร์สไม่ยอมแพ้ ทำ 9 แต้มรวด ก่อนฮึดแซงนำ 109-107 ขณะเหลือเวลา 1 นาที 9 วินาที โดยเควนตัน แจ็คสัน ทำ 3 แต้มสำคัญที่ช่วยให้ทีมขึ้นนำดังกล่าว ก่อนที่จาเรซ วอล์กเกอร์ จะรีบาวด์ลูกได้ ท้ายเกม ปาสคาล เซียแคม ชู้ตไกล 26 ฟุต ให้เจ้าถิ่นหนีห่างไปก่อนหมดเวลา 37 วินาที และแจ็คสันมาชู้ตอีก 2 ลูกช่วงท้ายการันตีชัยชนะให้ทีม
เกมนี้ อารอน เนสมิธ ฟอร์เวิร์ดเจ้าถิ่น ทำแต้มสูงสุดในเกม และเป็นแต้มสูงสุดของเจ้าตัวในซีซั่นใหม่นี้ 31 คะแนน ขณะที่เคอร์รี่ทำแต้มสูงสุดของวอร์ริเออร์ส 24 คะแนน
ผลคู่อื่นๆ
มิลวอกี แพ้ แซคราเมนโต 133-135
ชาร์ล็อตต์ แพ้ มินนิโซตา 105-122
วอชิงตัน แพ้ ออร์แลนโด 94-125
ดีทรอยต์ ชนะ ดัลลัส 122-110