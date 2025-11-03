ซินเนอร์คว้าแชมป์ปารีส มาสเตอร์ส เบียดอัลคาราซขึ้นมือ 1 โลกอีกครั้ง
ยานนิก ซินเนอร์ ยอดนักเทนนิสชาวอิตาเลียน มือวาง 2 ของรายการ ผงาดคว้าแชมป์เอทีพีทัวร์ รายการ “ปารีส มาสเตอร์ส” ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ด้วยชัยชนะเหนือเฟลิกซ์ โอเกอร์ อาเลียสซีม มือวาง 9 ชาวแคนาเดียน 6-4, 7-6(4) ในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว คว้าแชมป์ที่ 5 ของเจ้าตัวในปีนี้
ตำแหน่งแชมป์ดังกล่าวทำให้ซินเนอร์ยืดสถิติชนะรวดในการเล่นรายการอินดอร์ฮาร์ดคอร์ตได้เป็นนัดที่ 26 ติดต่อกัน ย้อนหลังไปตั้งแต่รอบชิงเดวิสคัพเมื่อปี 2023 เลยทีเดียว
นอกจากนี้ ชัยชนะดังกล่าวยังการันตีว่าซินเนอร์จะมีคะแนนสะสมแซงคาร์ลอส อัลคาราซ ยอดนักหวดชาวสเปน กลับขึ้นไปเป็นมือ 1 โลกอีกครั้ง โดยมีแต้มมากกว่าอัลคาราซ 250 คะแนน ก่อนเข้าสู่ศึกใหญ่ส่งท้ายปี “เอทีพี ไฟนัลส์” ซึ่งจะเปิดฉากในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ โดยทั้งคู่จะต้องขับเคี่ยวกันในรายการดังกล่าวเพื่อแย่งเป็นมือ 1 โลกส่งท้ายปี 2025 กัน
ซินเนอร์กล่าวภายหลังการแข่งขันว่า เรื่องนี้ไม่ได้อยู่แค่ตัวเองฝ่ายเดียว แต่แน่นอนว่าย่อมรู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้กลับไปเป็นมือ 1 โลกอีกครั้ง เป้าหมายของตนคือว่ากันไปตามจริงในแต่ละวัน พยายามดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้ภาพมากที่สุด ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตนได้ทำไปแล้ว หลังจากนี้จะต้องมาชาร์จไฟ และหวังว่าจะพร้อมสำหรับการลงแข่งขันรายการไฟนัลส์เพื่อป้องกันแชมป์