ซาบาเลนก้าฟอร์มแกร่ง – กอฟฟ์ แชมป์เก่า พ่ายเปกูล่า เปิดศึกไฟนัลส์
อารีน่า ซาบาเลนก้า นักเทนนิสสาวมือ 1 โลกชาวเบลารุส ประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันเทนนิสหญิงรายการใหญ่ส่งท้ายปี “ดับเบิลยูทีเอ ไฟนัลส์” ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน โดยซาบาเลนก้า เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” เสิร์ฟเอซ 11 ครั้ง และวินเนอร์ 24 ครั้ง เอาชนะแยสมิน เปาลินี่ มือวาง 8 จากอิตาลี 6-3, 6-1 ในการแข่งขันนัดแรกของกลุ่มสเตฟฟี่ กราฟ รอบแรกแบบพบกันหมด
ก่อนหน้านี้ ซาบาเลนก้าเพิ่งการันตีครองมือ 1 ของโลกปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อย โดยชัยชนะเหนือเปาลินี่ล่าสุด นับเป็นชัยชนะนัดที่ 60 ในปีนี้ และเป็นนัดที่ 12 ในการพบกับมือท็อปเท็นของโลกอีกด้วย
ซาบาเลนก้ากล่าวภายหลังการแข่งขันว่า ไม่สำคัญว่าสกอร์จะเป็นอย่างไร สิ่งที่รู้คือต้องมีสมาธิเข้าไว้ เพราะถ้าเปิดโอกาสเมื่อไร เปาลินี่ก็พร้อมจะคุมเกมให้เข้าทางเธอได้เสมอ ซึ่งนัดนี้ตนโฟกัสอย่างใจเย็น คิดว่าเอาอยู่ทุกอย่าง และทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
อีกด้านหนึ่ง โคโค่ กอฟฟ์ แชมป์เก่าชาวอเมริกัน เสิร์ฟดับเบิลฟอลต์ถึง 17 ครั้ง และตีเสียเองถึง 75 ครั้ง ก่อนพ่ายให้เพื่อนร่วมชาติ เจสซิก้า เปกูล่า 3-6, 7-6(4), 6-2