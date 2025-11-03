คิปโชเก้จบอันดับ 17 นิวยอร์ก มาราธอน ปิดฉากการวิ่งครบ 7 เมเจอร์ คิปรูโต้-โอบิรี่แชมป์
อีลิอุด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งชาวเคนยา เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 17 ด้วยเวลา 2.14.36 ชั่วโมง ในการแข่งขันนิวยอรืก มาราธอน ที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน เป็นการปิดฉากการวิ่งมาราธอนของนักวิ่งวัย 40 ปีอย่างเป็นทางการ
คิปโชเก้เป็นหนึ่งในนักวิ่งที่วิ่งมาราธอนครบ 7 มาราธอนใหญ่ของโลก(ลอนดอน, เบอร์ลิน, ชิคาโก, โตเกียว, นิวยอร์ก, บอสตัน, ซิดนีย์)
คิปโชเก้เคยสร้างสถิติโลก 2 ครั้ง ในปี 2018 เคยทำได้ 2.01.39 ชั่วโมง ในเบอร์ลิน มาราธอน และในปี 2019 ทำไว้ 2.01.09 ชั่วโมง ที่เบอร์ลิน มาราธอน ก่อนที่เคลวิน คิปตุม นักวิ่งเคนยาจะทำลายสถิติ ด้วยเวลา 2.00.35 ชั่วโมง ในชิคาโก มาราธอน เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2023 แต่คิปตุมได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ไปเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ปีที่แล้ว
คิปโชเก้ยังเคยได้เหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2 สมัย ในปี 2016 และ 2020 เป็นนักวิ่งมาราธอนคนแรกในรอบกว่า 40 ปี ที่ป้องกันแชมป์ได้ต่อจากวาลเดมาร์ เซียร์ปินสกี้ นักวิ่งเยอรมันตะวันออก ที่เคยทำได้ในโอลิมปิก 1976 และ 1980
ส่วนผลการแข่งขันนิวยอร์ก มาราธอน ฝ่ายชาย เบนสัน คิปรูโต้ จากเคนยา คว้าแชมป์ด้วยเวลา 2.08.09 ชั่วโมง ฝ่ายหญิง เฮลเลน โอบิรี่ จากเคนยา เข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา 2.19.51 ชั่วโมง