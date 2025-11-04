ซินเนอร์-อัลคาราซ ดวลแมตช์พิเศษที่เกาหลีก่อนเปิดออสซี่ โอเพ่น 8 วัน
ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวอิตาเลียน และคาร์ลอส อัลคาราซ มือ 2 โลกชาวสเปน คู่ปรับสำคัญของวงการสักหลาดโลกในยุคปัจจุบัน เตรียมลงแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษที่เกาหลีใต้ ในเดือนมกราคมปีหน้า ก่อนหน้าการแข่งขันแกรนด์สแลมแรกของปี ศึก “ออสเตรเลียน โอเพ่น” ที่เมลเบิร์นปาร์ก ประเทศออสเตรเลีย จะเปิดฉากเพียง 8 วันเท่านั้น
ซินเนอร์และอัลคาราซจะดวลกันในรายการ “ฮุนไดการ์ด ซุปเปอร์แมตช์” ที่เมืองอินชอน ในวันที่ 10 มกราคม 2026 ขณะที่การแข่งขันออสเตรเลียน โอเพ่น จะประเดิมหวดนัดแรกวันที่ 18 มกราคม
ฝ่ายจัดการแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษของเกาหลีใต้ระบุว่า นี่จะเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนเทนนิสท้องถิ่นที่จะได้ชมการแข่งขันระหว่างนักเทนนิสมือท็อปของโลก 2 คนเป็นครั้งแรก
สำหรับซินเนอร์และอัลคาราซกลายเป็นคู่ปรับสำคัญในวงการเทนนิสโลกยุคปัจจุบัน โดยจากศึกแกรนด์สแลม 10 ครั้งหลังสุด ทั้งคู่สลับกันคว้าแชมป์ไปถึง 9 ครั้ง เฉพาะปีนี้ สองคนนี้เจอกันมาในรอบชิงแกรนด์สแลม 3 จาก 4 รายการ ขณะที่สถิติการพบกันรวม 15 ครั้ง อัลคาราซมีสถิติเหนือกว่า ชนะ 10 ครั้ง ส่วนซินเนอร์ชนะ 5 ครั้ง
การพบกันหนล่าสุด อัลคาราซชนะซินเนอร์ คว้าแชมป์แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ไปครองเมื่อเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ซินเนอร์เพิ่งทวงบัลลังก์มือ 1 โลกคืนจากอัลคาราซ หลังจากคว้าแชมป์ “ปารีส มาสเตอร์ส” เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา