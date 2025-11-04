ไรบาคิน่าปลื้มพลิกโค่นสเวียเท็ก ตีตั๋วเข้าตัดเชือกศึกไฟนัลส์
เอเลน่า ไรบาคิน่า มือวางอันดับ 6 จากคาซัคสถาน ดีกรีอดีตแชมป์แกรนด์สแลม “วิมเบิลดัน” พลิกชนะอิก้า สเวียเท็ก มือ 2 โลก และแชมป์วิมเบิลดันปีนี้ชาวโปแลนด์ 3-6, 6-1, 6-0 ในศึกเทนนิสหญิงรายการส่งท้ายปี “ดับเบิลยูทีเอ ไฟนัลส์” กลุ่มเซเรน่า วิลเลียมส์ นัดที่สอง ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
ชัยชนะดังกล่าวทำให้ไรบาคิน่าการันตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเก็บชัยได้ 2 นัดรวด ขณะที่สเวียเท็กซึ่งมีสถิติชนะ 1 แพ้ 1 ต้องไปลุ้นในนัดสุดท้าย และยังเป็นชัยชนะแรกหลังจากแพ้ให้สเวียเท็กมา 4 นัดติดก่อนหน้านี้ด้วย
ไรบาคิน่ากล่าวภายหลังการแข่งขันว่า ในแง่สภาพจิตใจ รู้สึกดีใจที่ตัวเองมีสมาธิกับเกม และเริ่มมั่นใจมากขึ้นเมื่อเข้าสู่เซตสอง หลังจากนั้นอะไรๆ ก็เข้าทางไปหมด หวังว่าจะสามารถเล่นได้อย่างนี้ไปตลอดทัวร์นาเมนต์
การแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน อแมนด้า อนิซิโมว่า มือวางอันดับ 4 ชาวอเมริกัน เอาชนะเมดิสัน คีย์ส เพื่อนร่วมชาติ มือวางอันดับ 7 ไป 4–6, 6–3, 6–2 ทำให้ยังมีลุ้นเข้ารอบต่อไป โดยนัดสุดท้าย อนิซิโมว่าจะเจอกับสเวียเท็ก ผู้ชนะระหว่างคู่นี้จะได้ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกต่อไป