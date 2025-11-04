แรนเดิลทริปเปิล-ดับเบิล พาทิมเบอร์วูล์ฟส์เฮ 125-109 เน็ตส์ยังชนะไม่เป็น
จูเลียส แรนเดิล ฟอร์เวิร์ดมินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ ทำทริปเปิล-ดับเบิล พาทีมชนะบรู๊กลิน เน็ตส์ ที่ยังชนะไม่เป็น 125-109 ในการแข่งขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่บาร์เคลย์ส เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
แรนเดิลทำ 19 คะแนน 11 รีบาวด์ 10 แอสซิสต์ รูดี้ โกแบร์ ทำ 15 คะแนน 12 รีบาวด์ ดอนเต้ ดิวินเชนโซ่ ทำ 25 คะแนน จาเดน แม็คดาเนียลส์ 22 คะแนน ช่วยให้ทิมเบอร์วูล์ฟส์ชนะไป 125-109 และชนะ 2 เกมติด หลังจากก่อนหน้านี้แพ้ไป 2 เกมติดต่อกัน
ด้านเน็ตส์ยังไม่ฟื้น แคม โธมัส ทำ 25 คะแนน นิค แคล็กซ์ตัน ทำ 19 คะแนน โนอาห์ คลาวนี่ย์ ทำ 15 คะแนน แต่ทีมแพ้ 7 เกมติดต่อกันนับตั้งแต่เปิดฤดูกาล
ผลคู่อื่นๆ
อินเดียนา เพเซอร์ส แพ้ มิลวอกี บั๊คส์ 115-117
นิวยอร์ก นิคส์ ชนะ วอชิงตัน วิซาร์ดส์ 119-102
บอสตัน เซลติคส์ แพ้ ยูทาห์ แจ๊ซ 103-105
เมมฟิส กริซลี่ส์ แพ้ ดีทรอยต์ พิสตันส์ 106-114
ฮุสตัน ร็อคเกตส์ ชนะ ดัลลัส แมฟเวอริคส์ 110-102
พอร์ทแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส แพ้ แอลเอ เลเกอร์ส 115-123
แอลเอ คลิปเปอร์ส แพ้ ไมอามี ฮีต 119-120