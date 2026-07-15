สุนิสา ลี คัมแบ๊กแข่งอีกครั้ง เตรียมพร้อมล่าทองในโอลิมปิก 2028
สุนิสา ลี นักยิมนาสติกชาวอเมริกันเชื้อสายม้ง ที่เคยคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ประกาศกลับมาแข่งขันอีกครั้ง หลังจากหยุดแข่งไป 2 ปี นับตั้งแต่จบโอลิมปิกเกมส์ 2024
สุนิสาได้โพสต์วิดีโอผ่านอินสตาแกรม เปิดเผยว่า “ฉันกลับมาแล้ว ฉันรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพแค่ไหน และฉันพร้อมจะทำทุกวิถีทางเพื่อกลับไปถึงจุดนั้น กลับมาเข้ายิมอีกครั้ง แล้วเราจะได้เห็นกัน การมาครั้งนี้มันมากกว่าการคัมแบ๊ก รอติดตามได้เลย”
สำหรับเป้าหมายในการกลับมาแข่งขันของนักยิมสาววัย 23 ปี ก็เพื่อเตรียมล่าเหรียญในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ในอีก 2 ปีข้างหน้า
สุนิสาได้เหรียญยิมนาสติก โตเกียว 2020 เหรียญทอง บุคคลรวมอุปกรณ์, เหรียญเงิน ประเภททีม, เหรียญทองแดงบาร์ต่างระดับ / ปารีส 2024 เหรียญทองประเภททีม, เหรียญทองแดง บุคคลรวมอุปกรณ์, เหรียญทองแดง บาร์ต่างระดับ