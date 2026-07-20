ดับเบิลยูทีเอออกกฎใหม่ นักเทนนิสหญิงต้องตรวจเพศกำเนิด กันสาวทรานส์เข้าร่วม
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม สมาคมเทนนิสหญิงอาชีพ (ดับเบิลยูทีเอ) ประกาศนโยบายใหม่ว่า นักเทนนิสหญิงทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการของทัวร์ จะต้องผ่านการทดสอบหายีน SRY ครั้งเดียวในชีวิต เพื่อเป็นการตรวจสอบเพศกำเนิดของนักกีฬา ให้แน่ใจว่าเป็นเพศหญิงแต่กำเนิด โดยวิธีการเก็บตัวอย่างอาจจะใช้การเก็บเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มในช่องปาก หรือการตรวจเลือดก็ได้ โดยเริ่มบังคับใช้กฎนี้ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคมเป็นต้นไป
ก่อนหน้านี้ นโยบายของดับเบิลยูทีเอ อนุญาตให้หญิงข้ามเพศหรือสาวทรานส์สามารถร่วมแข่งขันรายการของทัวร์ได้ หากสาวทรานส์คนดังกล่าวประกาศตัวว่าเป็นหญิงและรักษาระดับฮอร์โมนเทสโตสเตอโรนให้ต่ำกว่าเพศชายปกติในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าการแข่งขัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่ามีนักกีฬาหญิงทรานส์ลงแข่งขันในระดับอาชีพอย่างสม่ำเสมอแต่อย่างใด
โฆษกของดับเบิลยูทีเอเผยว่า การตรวจสอบเพศนักกีฬาจะเริ่มทำในปีนี้ โดยดำเนินการภายใต้นโยบายด้านการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว เพราะเข้าใจดีว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นละเอียดอ่อน และยืนยันว่าจะกระทำการอย่างให้เกียรติและเคารพในนักกีฬาทุกคน
ย้อนไปในอดีต เรเน่ ริชาร์ดส์ นักกีฬาหญิงทรานส์ชาวอเมริกัน เคยร่วมแข่งขันรายการของดับเบิลยูทีเอระหว่างปี 1977-1981 โดยไต่ขึ้นอันดับสูงสุดที่อันดับ 20 ของโลก แต่ไม่เคยได้แชมป์ในทัวร์แม้แต่รายการเดียว ต่อมาผันตัวไปเป็นโค้ชให้กับมาร์ติน่า นาฟราติโล่า ตำนานสักหลาดชาวอเมริกันเชื้อสายเชกโกสโลวาเกียซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อกลุ่มรักร่วมเพศ
นาฟราติโลว่าเป็นหนึ่งในตำนานของวงการเทนนิสที่ออกมาวิจารณ์เรื่องเปิดโอกาสให้นักกีฬาข้ามเพศร่วมแข่งขันกับนักกีฬาหญิง ขณะที่อารีน่า ซาบาเลนก้า มือ 1 หญิงโลกชาวเบลารุส ก็เคยให้สัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วว่า เป็นเรื่องไม่ยุติธรรมหากให้สาวทรานส์มาแข่งกับผู้หญิง
ขณะที่บิลลี่ จีน คิง อีกหนึ่งตำนานสักหลาดชาวอเมริกัน เห็นต่าง โดยมองว่าการไม่อนุญาตให้หญิงข้ามเพศร่วมแข่งขันในดับเบิลยูทีเอทัวร์เป็นการเหยียดและกีดกันทางเพศ
ทั้งนี้ ปัจจุบันสหพันธ์กีฬาระดับโลกหลายแห่ง อาทิ กรีฑา มวยสากล เริ่มนำนโยบายการตรวจเพศกำเนิดมาใช้แล้วเช่นกัน ขณะที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ประกาศเมื่อเดือนมีนาคมว่า นักกีฬาที่จะร่วมแข่งขันกีฬาประเภทหญิงในโอลิมปิกเกมส์ต้องผ่านการตรวจเพศกำเนิดครั้งเดียวในชีวิตก่อนเพื่อเป็นการยืนยัน