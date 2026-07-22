อัลคาราซยังซ้อมแบบเบา หวั่นอาจชวดป้องกันแชมป์ยูเอส โอเพ่น
คาร์ลอส อัลคาราซ นักหวดสเปน มือ 3 ของโลก ที่ยังไม่กลับมาแข่งขัน หลังจากพักรักษาอาการเจ็บข้อมือ และคาดว่าจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในศึกซินซินเนติ มาสเตอร์ส ในเดือนสิงหาคม
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีรายงานจากคนใกล้ชิดของนักหวดชื่อดังกับ “Clay Tenis” ว่า อัลคาราซยังคงซ้อมแบบไม่เข้มข้นนัก ยังไม่สามารถตีบอลได้อย่างอิสระ ระหว่างการฝึกซ้อม นับตั้งแต่บาดเจ็บ
จากความคืบหน้าดังกล่าวทำให้น่าสนใจว่า อัลคาราซจะพร้อมลงป้องกันแชมป์แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่จะเปิดฉากในวันที่ 30 สิงหาคมนี้หรือไม่
ด้านคอร์ราโด้ บาราซซุตติ อดีตนักเทนนิสชาวอิตาเลียน ได้แสดงความเห็นถึงอาการเจ็บของอัลคาราซ ว่า อาการเจ็บของเขาดูเป็นปริศนามาก เขาแข่งขันในมอนติคาร์โล มาสเตอร์ส ก่อนแพ้ให้ยานนิก ซินเนอร์ มือ 1 ของโลกชาวอิตาเลียน และไปแข่งขันที่ต่อที่บาร์เซโลน่า ชนะรอบแรก แล้วถอนตัวในวันถัดมา ไม่รู้เลยว่าเขามีอาการเจ็บข้อมือ ทำให้ไม่แน่ใจว่าจริงๆ แล้วเจามีปัญหาอะไรกันแน่ แต่มันต้องเป็นเรื่องใหญ่มากแน่ๆ ทำให้เขายังไม่สามารถกำหนดวันที่จะกลับมาแข่งขันได้
อัลคาราซไม่ได้แข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน พลาดทั้งแกรนด์สแลม “เฟร้นช์ โอเพ่น” และ “วิมเบิลดัน” ซึ่งเขาก็โพสต์ความคืบหน้าในการรักษาอาการเจ็บและการฝึกซ้อมผ่านโซเชียลมีเดียอยู่ตลอด