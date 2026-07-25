เลอบรอน เจมส์ เลือกแล้วเซ็นซิกเซอร์ส 2 ปี เผยเพราะเชื่อจะไปถึงแชมป์ได้
เลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดซุปเปอร์สตาร์ของลีกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ว่า ตัดสินใจจะเซ็นสัญญากับฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส เพื่อลงแข่งขันลีกเอ็นบีเอฤดูกาลหน้าในฐานะผู้เล่นฟรีเอเยนต์ เป็นฤดูกาลที่ 24 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาล
ยอดนักบาสวัย 41 ปี โบกมือลาแอลเอ เลเกอร์ส หลังอยู่มา 8 ปี เมื่อเดือนที่แล้ว ท่ามกลางการคาดเดาต่างๆ นานา เนื่องจากมีหลายทีมที่มีข่าวลือว่าอยากได้ตัวเขา ทั้งคลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส, โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส, มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ และไมอามี ฮีต แต่สุดท้ายเจมส์ก็เลือกซิกเซอร์ส
เจ้าของแชมป์เอ็นบีเอ 4 สมัย เผยผ่านโซเชียลมีเดีย X ว่า เชื่อว่าตัวเองจะสามารถช่วยให้ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส เป็นแชมป์เอ็นบีเอได้ และตื่นเต้นที่จะได้พบกับแฟนใหม่ๆ รวมถึงออกเดินทางครั้งสำคัญเป็นครั้งสุดท้าย
เจมส์คว้าแชมป์เอ็นบีเอกับทุกทีมที่เขาเคยเล่นให้ โดยคว้าแชมป์กับฮีต 2 สมัย, คาวาเลียร์ส 1 สมัย และเลเกอร์ส 1 สมัย โดยเมื่อไม่กี่วันก่อน ฮีตเพิ่งทำพลาดโพสต์ลิงก์ไปยังคลิปวิดีโอแถลงข่าวเปิดตัวเจมส์ ซึ่งโฆษกทีมต้องออกมาชี้แจงว่าเป็นลิงก์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเผื่อเจมส์กลับมาอยู่กับทีม แต่เป็นความผิดพลาดทางทีมงานที่โพสต์ลิงก์ดังกล่าว
โดยเจมส์กล่าวถึงทีมในอดีตของตัวเองว่า จะรักไมอามีตลอดไป ขณะที่ย่านตะวันออกเฉียงเหนือของโอไฮโอ (คลีฟแลนด์) จะเป็นบ้านของตัวเองเสมอ
ด้าน “อีเอสพีเอ็น” รายงานว่า เจมส์เซ็นสัญญา 2 ปี กับซิกเซอร์ส มูลค่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (264 ล้านบาท) โดยตัวผู้เล่นมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับการเล่นปีที่สองของตัวเอง นับเป็นการลดค่าตอบแทนลงอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับที่ได้จากเลเกอร์ส 50.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,673.1 ล้านบาท) เมื่อฤดูกาลก่อน
เจมส์กล่าวด้วยว่า ไม่ได้เลือกเพราะเรื่องเงิน ไม่ได้เลือกเพราะเรื่องครอบครัว แต่คิดถึงเป้าหมายที่ทำให้อยากเล่นต่อไป ณ เวลานี้ เป็นเพราะยังอยากจะทุ่มเท อยากทำงานหนัก อยากแข่งขัน เพื่อคว้าชัยชนะ เพื่อโอกาสที่จะได้สัมผัสกับการเป็นแชมป์เอ็นบีเออีกสักครั้ง
เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ซิกเซอร์สผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศสายตะวันออก ก่อนพ่ายให้นิวยอร์ก นิคส์ ซึ่งต่อมาก้าวไปคว้าแชมป์ลีก