ซินเนอร์-โยโควิช ถอนแข่งแคนาเดียน โอเพ่น เพื่อเตรียมลุยยูเอส โอเพ่น
ยานนิก ซินเนอร์ นักหวดมือ 1 ของโลกชาวอิตาเลียน และโนวัก โยโควิช อดีตมือ 1 ของโลกชาวเซอร์เบีย ถอนตัวจากการแข่งขันเทนนิส “แคนาเดียน โอเพ่น” ที่เมืองมอนทรีอัล ประเทศแคนาดา ซึ่งจะเปิดฉากในวันที่ 2 สิงหาคม
ซินเนอร์ขอถอนตัวด้วยเหตุผลสุขภาพ โดยระบุว่า เป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆ ในการถอนตัวจากทัวร์นาเมนต์สำคัญแบบนี้ แต่เชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในการรักษาสุขภาพของตัวเองเอาไว้ก่อน ยอมรับว่าเสียใจที่ไม่ได้ร่วมแข่งขัน แต่ก็จะกลับไปแข่งขันแน่นอนในอนาคต
ขณะที่การถอนตัวของโยโควิชไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา เขาลงแข่งขันในรายการที่ไม่ใช่แกรนด์สแลมไปเพียง 2 รายการเท่านั้น ซึ่งหลังจากนี้จะมีศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” รออยู่ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 13 กันยายน
ประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่แคนาเดียน โอเพ่น กำลังเผชิญอยู่ โดยช่วงเวลาในปฏิทินการแข่งขันเทนนิส ซึ่งอยู่ห่างจากแกรนด์สแลมคอร์ทหญ้า “วิมเบิลดัน” เพียงไม่กี่สัปดาห์ แต่จัดขึ้นก่อนรายการมาสเตอร์ส 1000 “ซินซินเนติ มาสเตอร์ส” เพียงไม่นาน และแข่งขันบนพื้นคอร์ทแบบเดียวกัน ประกอบกับการขยายรูปแบบการแข่งขันของรายการมาสเตอร์ส 1000 เป็น 12 วัน ทำให้มีนักเทนนิสชั้นนำถอนตัวบ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา