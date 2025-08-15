7 แผนที่ค่ายมวยไทย มาตรฐาน SMG ในเวทีโลก
โครงการ “MUAYTHAI Soft Power” คือหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยในการผลักดัน มวยไทย ให้ก้าวขึ้นเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ระดับโลก โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยได้เดินทางไปยัง 7 ประเทศทั่วโลก เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะมวยไทยอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านกีฬา การเรียนการสอน และวัฒนธรรม สร้างกระแสนิยมมวยไทยในระดับสากลได้อย่างน่าประทับใจ
หนึ่งในหัวใจสำคัญของโครงการนี้ คือการ ตรวจประเมินค่ายมวยในต่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์พิจารณาครอบคลุมทั้งด้าน ขนาดพื้นที่ ความสะอาด ความปลอดภัย ความเป็นมืออาชีพของครูฝึก และการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ หากผ่านเกณฑ์ จะได้รับมอบป้ายรับรอง “Standard Gym” (SMG) จากผู้เชี่ยวชาญไทย ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพระดับสากล
จากการลงพื้นที่พบว่า มีค่ายมวยจาก 7 ประเทศ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ดังนี้
1. Kieran Keddle MUAYTHAI Academy (ประเทศแคนาดา)
ค่ายมวยชื่อดังในเมืองอัลเบอร์ตา ก่อตั้งโดย “เคียร์ราน เคดเดิล” อดีตนักชกอาชีพที่ผันตัวมาเป็นโค้ชผู้มากประสบการณ์ เปิดสอนมวยไทยแบบดั้งเด้งควบคู่กับหลักสูตรฟิตเนส มีทั้งนักเรียนทั่วไปและนักกีฬาอาชีพร่วมฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
2. ถูเถิงเก๋อโต้ (ประเทศจีน)
ศูนย์ฝึกมวยไทยในมหานครเซี่ยงไฮ้ โดยใช้ชื่อเป็นภาษาจีนว่า “ถูเถิงเก๋อโต้” เน้นการผสมผสานศิลปะการต่อสู้แบบจีนกับมวยไทยแบบดั้งเดิม มีการเรียนการสอนแบบเข้มข้นและได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่
3. Legend Academy (ประเทศออสเตรเลีย)
ตั้งอยู่ที่นครซิดนีย์ Legend Academy เป็นค่ายที่ได้รับการยอมรับด้านการสร้างนักกีฬาแข่งขันในระดับมืออาชีพ มีโค้ชชาวไทยประจำค่าย และมีบทบาทในการเผยแพร่มวยไทยในออสเตรเลียมาอย่างยาวนาน
4. Santa Monica Striking (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ค่ายมวยในแคลิฟอร์เนียซึ่งโดดเด่นด้านการสอนมวยไทยร่วมกับศิลปะป้องกันตัวแขนงอื่น เช่น MMA และ Kickboxing มีผู้เรียนหลากหลายทั้งชาวอเมริกันและนักเรียนต่างชาติ สนามฝึกทันสมัยและมีการถ่ายทอดเทคนิคจากครูฝึกชาวไทยโดยตรง
5. NSM BOXING (ประเทศฝรั่งเศส)
ค่าย NSM มีชื่อเสียงด้านการฝึกนักกีฬามวยไทยหญิงเป็นพิเศษ ตั้งอยู่ในกรุงปารีส เป็นค่ายที่มีความร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรกีฬาของรัฐฝรั่งเศส สร้างเครือข่ายการเรียนการสอนที่แข็งแกร่งในยุโรป
6. ASD Black Eagle Gym (ประเทศอิตาลี)
ตั้งอยู่ที่เมืองโรม ASD Black Eagle Gym เป็นศูนย์รวมของนักกีฬามวยไทยทั้งสมัครเล่นและอาชีพ มีบรรยากาศแบบครอบครัวและยึดหลักการฝึกซ้อมตามแบบแผนมวยไทยดั้งเดิมอย่างเคร่งครัด ได้รับความเชื่อถือจากนักเรียนชาวอิตาเลียนจำนวนมาก
7. Hilltop Academy (ประเทศสิงคโปร์)
หนึ่งในค่ายมวยไทยชั้นนำของสิงคโปร์ ซึ่งเน้นการสอนตั้งแต่มือใหม่จนถึงระดับนักกีฬาแข่งขัน มีระบบการจัดการที่เป็นมืออาชีพ และใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเดียวกับประเทศไทย มีผู้ฝึกสอนชาวไทยดูแลการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด
การรับรองมาตรฐาน SMG (Standard MUAYTHAI Gym) ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนทั่วโลกว่า พวกเขากำลังได้รับการถ่ายทอดศิลปะมวยไทยจากต้นตำรับอย่างแท้จริง โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการ ผลักดันมวยไทยสู่ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน