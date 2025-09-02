ย้อนประวัติ ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ก่อนฟาดแข้งครั้งที่ 51
ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งแรก เริ่มจัดขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2511 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานถ้วยรางวัล สำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน โดยชาติแรกที่คว้าถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ไปครองคือ ทีมชาติอินโดนีเซีย
ฟุตบอลคิงส์คัพ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยมีหลากหลายชาติเข้าร่วมแข่งขัน จนกระทั่งในปี พ.ศ.2540 สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า (FIFA) ได้ออกกฎใหม่ถึงทัวร์นาเมนต์ที่นอกเหนือจากฟุตบอลโลก และฟุตบอลชิงแชมป์ระดับทวีป จะต้องมีทีมเข้าร่วมไม่เกิน 4 ทีม ทำให้ต้องลดจำนวนทีมจนถึงปัจจุบัน
ในปัจจุบัน ถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อการแข่งขัน ครั้งที่ 48 ในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา
สำหรับชาติที่เข้าร่วมมากที่สุด หากไม่นับทีมชาติไทยที่เป็นเจ้าภาพคือ เกาหลีใต้ ที่เข้าร่วมมาแล้วถึง 15 ครั้ง แบ่งเป็น ทีมเกาหลีใต้ ชุดใหญ่ 10 ครั้ง ทีมเกาหลีใต้ ชุดยู 23 ปี 2 ครั้ง และ ทีมชาติเกาหลีใต้ ชุดบี 3 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีสโมสรจากประเทศเกาหลีใต้ เคยเข้าร่วมฟุตบอลคิงส์ คัพ อีกด้วย
ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นชาติที่คว้าแชมป์ได้มากที่สุด 16 ครั้ง ขณะที่ชาติอื่นๆ ที่คว้าแชมป์ได้มากที่สุดนอกเหนือจากทีมชาติไทย คือ เกาหลีใต้ ที่คว้าแชมป์ได้ 7 ครั้ง ตามด้วย มาเลเซีย และ สวีเดน ที่ได้ 4 ครั้งเท่ากัน
สำหรับ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 51 เป็นการแข่งขันระดับ FIFA International ‘A’ Match และมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้ง ในระดับ Tier 1 และถือเป็นการแข่งขันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเงินรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ 2,000,0000 บาท และ ทีมรองชนะเลิศ 1,000,000 บาท
นอกจากนี้ทุกนัดจะนำเทคโนโลยี VAR ช่วยในการตัดสิน โดยจะทำการแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ตามโปรแกรมดังนี้
รอบรองชนะเลิศ วันที่ 4 กันยายน 2568
เวลา 16.00 น. ทีมชาติอิรัก พบ ทีมชาติฮ่องกง
เวลา 20.00 น. ทีมชาติไทย (เจ้าภาพ) พบ ทีมชาติฟิจิ
รอบชิงชนะเลิศ และ ชิงอันดับ 3 วันที่ 7 กันยายน 2568
เวลา 16.00 น. รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 3
เวลา 20.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
ถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง 32, BG SPORTS และ True Visions Now