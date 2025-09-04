ไฮเปค-กฤษฎา บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นเด็กไทย The Next Successor สู่ความสำเร็จในสนามแข่ง
การแข่งขันศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 4 ณ เปอร์ตามิน่า มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย ที่ผ่านมาได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นและบทพิสูจน์ที่สำคัญของแผนงาน The Next Successor จากไทยฮอนด้า เมื่อบรรดาเหล่าดาวรุ่งต่างพากันสร้างผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการอันยอดเยี่ยม โดยเฉพาะ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ สามารถคว้าโพเดียมมาครองได้สำเร็จ
สำหรับ The Next Successor คือแผนงานจากไทยฮอนด้าที่มุ่งมั่นผลักดันนักแข่งหน้าใหม่สู่เวทีระดับโลก โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านความแข็งแกร่งของร่างกาย, การเรียนรู้สไตล์การขับขี่ที่หลากหลาย, การฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์จากการแข่งขัน, การสร้างความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจที่สำคัญคือการเสริมสร้างวินัยแบบนักกีฬาอาชีพ
เรียกได้ว่านักแข่งที่จะอยู่ในแผนงาน The Next Successor ต้องมีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองทั้ง 5 ด้านดังกล่าว และ “ไฮเปค-กฤษฎา” คือหนึ่งในเยาวชนไทย ที่เติบโตตามแผนงานที่ไทยฮอนด้าได้วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม
“ไฮเปค-กฤษฎา” เริ่มต้นเส้นทางด้วยการเข้ามาเป็นนักแข่งในโครงการ Honda Academy ตั้งแต่รุ่นแรก โดยต้องพบกับนักแข่งดาวรุ่งยอดฝีมือมากมาย โดยช่วงแรก “ไฮเปค-กฤษฎา” ต้องใช้เวลาปรับตัวมากกว่านักแข่งคนอื่น แต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ ความมุ่งมั่น อดทน พยายามฝึกฝนอย่างไม่ลดละคือจุดเด่นของนักแข่งรายนี้
ในที่สุดความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้และมั่นเรียนรู้ของ “ไฮเปค-กฤษฎา” ก็เห็นผล เจ้าตัวมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมและต่อเนื่องจนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Honda Racing Thailand ในปัจจุบัน
“ไฮเปค-กฤษฎา” เริ่มต้นทำผลงานได้อย่างน่าพอใจในฤดูกาล 2024 ที่ผ่านมาเมื่อสามารถบิดรถ Honda CBR250RR คว้ามาได้ 4 โพเดียมในการแข่งขันรายการมาเลเซีย ซุปเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ รุ่น MSBK250 และจากผลงานดังกล่าวทำให้ในฤดูกาลปัจจุบัน “ไฮเปค-กฤษฎา” ได้รับการสนับสนุนขยับขึ้นมาหาความท้าทายใหม่ในสนามที่แกร่งขึ้นนั่นก็คือ เอฟไอเอ็ม เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2025 พร้อมกับการขยับมาบิดรุ่น SS600 ด้วยรถ Honda CBR600RR
การแข่งขันรายการใหญ่ขึ้น รถใหญ่ขึ้น คู่แข่งแต่ละคนก็เขี้ยวลากดิน ทำให้ในช่วงครึ่งฤดูกาลแรก “ไฮเปค-กฤษฎา” ทำอันดับอยู่ในระดับกลางตารางซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายของทีม แต่สำหรับ “ไฮเปค-กฤษฎา” แล้วเขาเชื่อว่าตัวเองจะต้องทำได้ดีกว่านี้
“ไฮเปค-กฤษฎา” ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น จริงจัง ข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นถูกนำมาออกแบบการฝึกซ้อมเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้นในสนามต่อไป เจ้าตัวและทีมงานทำงานร่วมกันอย่างมีแบบแผนและขั้นตอนที่ชัดเจน ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของกันและกัน
และแล้วผลงานของ “ไฮเปค-กฤษฎา” เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเมื่อสามารถคว้าแชมป์ BRIC Superbike รุ่น SS600 มาครองได้ทั้งสนามที่ 1 และ 2 เป็นการสร้างความมั่นใจและพิสูจน์ว่าเขาคือนักแข่งระดับหัวแถวของประเทศไทย แต่คำถามต่อมาคือ
“ไฮเปค-กฤษฎา” จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในระดับเอเชีย ที่เต็มไปด้วยนักแข่งมากประสบการณ์และสนามแข่งขันที่เหลืออยู่ก็สุดท้าทาย เป็นสนามที่ผ่านการจัดแข่งขันโมโตจีพีมาแล้วทั้งสิ้น
ประโยคที่ว่า “ความพยายามไม่เคยทำร้ายใคร” สามารถใช้ได้กับนักแข่งที่ชื่อ “ไฮเปค-กฤษฎา” การทำงานอย่างหนักเพื่อดึงศักยภาพของตัวเขาออกมาเริ่มได้ผล เมื่อ “ไฮเปค-กฤษฎา” จบการแข่งขันในอันดับที่ 4 รายการ เอฟไอเอ็ม เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2025 มัลดาลิกา ราวด์ เรซ 1 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนับเป็นผลงานที่ดีที่สุดและใกล้เคียงโพเดียมที่สุดของนักแข่งดาวรุ่งคนนี้
“ผมเชื่อว่าวันนี้ผมต้องทำได้ ผมชนะได้”
ประโยคสุดแสนเรียบง่ายที่ “ไฮเปค-กฤษฎา” บอกกับคนใกล้ชิดก่อนที่ รายการ เอฟไอเอ็ม เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2025 มัลดาลิกา ราวด์ เรซ 2 จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ภาพการทำสมาธิที่นิ่งสงบท่ามกลางเสียเครื่องยนต์ในค็อกพิท แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่มุ่งมั่นและแข็งแกร่งพร้อมจะออกไปสู้ทุกอุปสรรคเพื่อคว้าชัยชนะมาครอง
“ไฮเปค-กฤษฎา” เริ่มเกมได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถพุ่งทะยานจากอันดับที่ 10 ไปสู่อันดับที่ 6 และเกาะอยู่ในกลุ่มหัวตารางอย่างเหนียวแน่น ก่อนที่จะขยับขึ้นมาเป็นผู้นำและขับเคี่ยวกับนักแข่งเจ้าถิ่นอย่างดุเดือดแบบไม่มีใครยอมกัน สุดท้ายแล้ว “ไฮเปค-กฤษฎา” ก็เข้าเส้นชัยด้วยอันดับที่ 2 โดยถูกเฉือนไปเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น
“ที่ผ่านมาผมพยายามพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ครับ ในที่สุดผมก็คว้าโพเดียมได้ และผมจะไม่หยุดพัฒนาครับ ขอบคุณแฟนมอเตอร์สปอร์ตไทย ขอบคุณครอบครัว และขอบคุณไทยฮอนด้าที่คอยสนับสนุนและเคียงข้างผมครับ”
“ไฮเปค-กฤษฎา” กล่าวหลังจากที่สามารถคว้าโพเดียมแรกในการแข่งขันเอฟไอเอ็ม เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ มาครองได้
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนับเป็นการนับหนึ่งของ “ไฮเปค-กฤษฎา” และเป็นการยืนยันว่า ความมุ่งมั่น อดทน พยายามและทำงานอย่างเป็นระบบ มีความเป็นมืออาชีพของนักแข่งดาวรุ่งจาก The Next Successor นั้นจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกในอนาคต