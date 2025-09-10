INSPIRE THE GAME จัดโร้ดโชว์กระตุ้นซีเกมส์-พาราเกมส์ เตรียมลุยต่ออีก 3 จังหวัดเจ้าภาพ
นับจากนี้ไปเหลือเวลาเพียงแค่ 90 วันเท่านั้นสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ต่อเนื่องถึง อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่าง วันที่ 20-26 มกราคม 2569
โดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้จัดกิจกรรม 9 เดือน 9 นับถอยหลัง 90 วัน รวมใจคนไทย เชียร์ให้สุดใจ คว้าชัยซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไปเมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา
แต่ที่น่าสนใจก็คือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสการรับรู้การเป็นเจ้าภาพ ในงาน “INSPIRE THE GAME คลินิกกีฬา ปลุกพลังฝัน” ซึ่งเริ่มเปิดฉากที่แรกที่กรุงเทพมหานครฯ ที่ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์ ก่อนที่กิจกรรมนี้จะเตรียมต่อยอดเป็นโร้ดโชว์และคาราวานต่อเนื่อง 3 จังหวัด ทั้งชลบุรี ในเดือนตุลาคม, สงขลา เดือนพฤศจิกายน และนครราชสีมา ในเดือนมกราคม 2569
กิจกรรมนี้ได้เนรมิตพื้นที่บริเวณลานอีเดน ให้ประชาชนทั่วไปได้มาร่วมสนุกผ่านกิจกรรมพร้อมรับของที่ระลึก และร่วมกันส่งกำลังใจไปให้ทัพนักกีฬาไทยของเราที่กำลังจะลงชิงชัยในซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์
เริ่มที่โซน Do It ที่ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งแรงใจให้นักกีฬาทีมชาติไทย ด้วยการจุ่มมือลงสีและแปะรอยมือบนบอร์ด และกิจกรรมร่วมเขียนข้อความให้กำลังใจผ่าน Tablet
โซน Dream It ที่สามารถร่วมสนุกกับการถ่ายภาพ AI Photo Booth ที่จะเปลี่ยนภาพของคุณให้กลายเป็นนักกีฬาที่คุณชื่นชอบได้ตามต้องการ พร้อมรับรูปสวยๆ กลับบ้านไปได้เลย
นอกจากนี้ยังมีโซนกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจใกล้ชิดกับนักกีฬา โดยในงานนี้มีตัวแทนจาก 4 ชนิดกีฬาคือ ยูยิตสู, อีสปอร์ตส์, วอลเลย์บอล รวมถึงนักกีฬาพาราเกมส์ เทเบิลเทนนิส เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นจากนักกีฬาตัวจริง
ก่อนที่งานวันนี้จะปิดฉากด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก 2 ศิลปิน T-POP สุดฮอตขวัญใจวัยรุ่นวง BAMM และวง PERSES ที่มาร่วมสร้างสีสันและสร้างการรับรู้ถึงกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกด้วย
แน่นอนว่านี่เป็นเพียงที่แรกเท่านั้นในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสการรับรู้การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ต่อเนื่องถึง อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่าง วันที่ 20-26 มกราคม 2569
จากนี้ไปขบวนโร้ดโชว์และคาราวานเหล่านี้ ก็จะเดินทางไปจัดกิจกรรมกันที่ ชลบุรี ในเดือนตุลาคม, สงขลา เดือนพฤศจิกายน และนครราชสีมา ในเดือนมกราคม 2569 เพื่อปลุกกระแสให้กับคนไทย ได้ตื่นตัวและร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีกัน